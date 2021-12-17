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Galatasaray'da istifa eden Rezan Epözdemir'den 'hukuka aykırı' çıkışı!

#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Süper Lig
Galatasarayda istifa eden Rezan Epözdemirden hukuka aykırı çıkışı

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılılarda yönetime iki yeni ismin açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı

Epözdemir paylaşımlarında, Galatasaray'da yönetimin hukuka aykırı davrandığını belirtti.

İşte Rezan Epözdemir'in açıklaması;

Galatasaray Spor Klübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır.

Aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir. Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak. ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir

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#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Süper Lig

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