Galatasaray'da forvet transferi harekatı! Mauro Icardi ile birlikte Luka Jovic...

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde mücadele edecek olmasından dolayı kısa süre içerisinde sezonu açmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da öncelikli şekilde bir golcü transferi yapılması bekleniyor. Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi, Bafetimbi Gomis'in ayrılığı, Mostafa Mohamed'in Nantes tarafından kadroya katılması sonrası Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde hücum hattında santrfor olarak görev alabilecek tek isim Barış Alper Yılmaz.

GOMIS VEDA ETTİ

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e veda etti. Sarı-Kırmızılı kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" ifadeleri kullanıldı. 37 yaşındaki santrfor, Galatasaray'daki ikinci döneminde bu sezon toplamda 28 kez forma giydi. Gomis, söz konusu 28 mücadelede 10 gol atıp üç asist yaptı.

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MOHAMED'İN OPSİYONU KULLANILDI

Geçen sezon Nantes'a kiralanan Mısırlı forvet, Fransız ekibinde kaldı. 250 bin Euro'luk kiralama ücretinin yanı sıra genç forvetin 11 gol, 5 asistlik performansı sonrasında 5.75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da kullanıldı. Böylece Mohamed de takımdan ayrıldı.

ICARDI İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Icardi, Gomis ve Mohamed'in ayrılıkları sonrasında elinde forvet kalmayan Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef elbette Icardi'yle yeniden buluşmak. Arjantinli süperstar için tüm şartlar zorlanıyor.

TRANSFERDE ROTA İTALYA

Bir yandan Icardi'nin bonservisini almaya çalışan, diğer taraftan Gomis'in yerine yedek santrfor arayan Galatasaray, bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çevirdi.

LUKA JOVIC İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre yeni sezon çalışmalarının başlamasına sayılı günler kala forvet transferini henüz tamamlayamayan Galatasaray’da rota yeniden Luka Jovic’e çevrildi. Fiorentina ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Sırp golcüye ilk teklifin kısa süre içinde yapılacağı belirtiliyor.

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ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun kontratında 2 yıllık opsiyon bulunmasına rağmen, tarafların yolları ayırma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Özellikle İtalyan gazetelerinde yer alan haberlerde, Real Madrid dönemi sonrasında düşüşe geçen Jovic’in, yeniden şampiyonluk iddiası olan bir takımda oynamak istediği vurgulandı.

63 MİLYON EURO'YA REAL MADRID'E GİTMİŞTİ

2019 yazında 63 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e Transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Jovic, 2022 yazında bedelsiz olarak Fiorentina'ya gönderilmişti. İtalyan ekibinde geçtiğimiz sezon 50 maçta görev alan Sırp forvet, 13 gol, 5 asistle skora katkı sağladı. Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Sırp golcünün Fiorentina ile 1+2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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