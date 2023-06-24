Galatasaray'ın sağ bek adayı takımdan ayrılıyor | Transfer Haberleri

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Süper Lig'de 2022 / 23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızlıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Falaye Sacko'nun takımdan ayrılma ihtimali belirdi. Fransız basını da Montpellier'de forma giyen sağ bek oyuncusunun bu yaz takımından ayrılabileceğini yazdı.

CELTA VİGO VE GALATASARAY MASADA

Haberde Sacko'nun kulübünde mutlu olduğu ifade edilirkken aynı zamanda menajerinin bazı takımlar ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Oyuncuyla temas halinde olan takımlar ise Celta Vigo ve Galatasaray.

28 yaşındaki Malili oyuncu, bu sezon 36 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetti.