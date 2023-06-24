×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'ın sağ bek adayı takımdan ayrılıyor | Transfer Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Falaye Sacko#Transfer Haberleri
Galatasarayın sağ bek adayı takımdan ayrılıyor | Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 08:25

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2022 / 23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızlıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Falaye Sacko'nun takımdan ayrılma ihtimali belirdi. Fransız basını da Montpellier'de forma giyen sağ bek oyuncusunun bu yaz takımından ayrılabileceğini yazdı.

CELTA VİGO VE GALATASARAY MASADA

Haberde Sacko'nun kulübünde mutlu olduğu ifade edilirkken aynı zamanda menajerinin bazı takımlar ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Oyuncuyla temas halinde olan takımlar ise Celta Vigo ve Galatasaray.

28 yaşındaki Malili oyuncu, bu sezon 36 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Emre Can hamlesi İstanbulda görüştüler...Galatasaray'dan Emre Can hamlesi! İstanbul'da görüştüler...Haberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Falaye Sacko#Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın ajanı olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek

'Rusya'nın ajanı' olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti 'Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek'

#Hvaldimir
Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını