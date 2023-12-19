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Galatasaray'da Fernando Muslera için transfer iddiası! Eski takımına mı dönecek?

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#Galatasaray#Muslera#Transfer
Galatasarayda Fernando Muslera için transfer iddiası Eski takımına mı dönecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 17:00

Galatasaray'da takımın simgelerinden biri olan Fernando Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda biterken Uruguay basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Sarı kırmızılı takımın efsane isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu oldu.

12 YILDA EFSANE OLDU

2011 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio’dan transfer edilen Fernando Muslera, 12 yıldır Galatasaray’ın kalesini korurken camianın ikonlarından biri haline geldi.

KUPA CANAVARI

Sarı kırmızılı forma ile birçok kupa kazanan Urugaylı eldiven; Süper Lig'de 6 şampiyonluk, Türkiye Kupası'nda 4 şampiyonluk ve Süper Kupa'da ise 5 şampiyonluk yaşadı.

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483 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 483 maça çıkan Muslera, bu karşılaşmalarda kalesinde 516 gol görürken, 172 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı. 

Sarı kırmızılı takımın efsaneleri arasına giren Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda biterken geleceği ise merak konusu oldu.

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"EFSANELER İÇİN SÖZLEŞMELER ÖNEMLİ DEĞİL"

Fernando Muslera'nın sözleşmesine ilişkin konuşan Okan Buruk, "Efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Hepimiz çok büyük çaba sarf edeceğiz" sözleriyle çaba sarf edileceğini kaydederken Uruguay cephesinden transfer iddiası geldi.

Uruguay radyosu Pasion Tricolor, Fernando Muslera'nın eski kulübü Club Nacional’e dönebileceğini öne sürdü.

TEKLİF YAPILACAK

Radyo programında, Club Nacional’in Fernando Muslera’ya yakın zamanda bir teklif sunacağı belirtilirken Muslera’nın sözleşmesinin 2024 yılında sona ereceği de hatırlatıldı.

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#Galatasaray#Muslera#Transfer

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