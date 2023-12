Eski hocalarının Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı: 'Fenerbahçe'de sol bek oynamasına şaşırdım, EURO 2024'ün ardından bonservisi...'

Haberin Devamı

2018 yılında Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’de görev yaptığı dönem NEC Nijmegen’den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu Ferdi Kadıoğlu, özellikle bu sezon sol bek pozisyonundaki performansıyla herkesin takdirini kazandı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde ve Avrupa’da toplam 22 maçta görev alan Kadıoğlu, takımına 2 gol ve 3 asistlik performansıyla katkı sağladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın savunmadaki güvendiği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki yıldız; İtalya, İngiltere ve İspanya’daki kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu’nun NEC Nijmegen altyapısında oynadığı dönem beraber çalıştığı teknik direktörleri olan Rene Koster, Peter Hyballa ve Adrie Bogers, şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekibin genç yıldızının çok konuşulan performansıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

RENE KOSTER: “FERDİ, NEC NİJMEGEN ALTYAPI AKADEMİSİNİN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDENDİ”

Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen’in altyapı akademisinde oynadığı dönemde iki yıl boyunca NEC Nijmegen’in altyapı direktörüydüm. Bir yıl 19 yaş altı takımında onun antrenörlüğünü de yaptım. O sırada 17 yaş altı oyuncusuydu. 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde oynayabiliyordu. NEC Nijmegen’de çalışmadan önce de tanıdığım Ferdi, gençlik akademisindeki en büyük yeteneklerden biriydi. Bu yüzden ondan her zaman çok şey bekledik. Ferdi’nin, bizimle oynadığı dönemlerde Hollanda'daki daha büyük kulüplere gitme imkânı vardı ama o NEC Nijmegen’de kaldı. Çünkü onun için harika bir gençlik programımız vardı. Her zaman hedefimiz, Ferdi’ye bir şeyler kazandırmaktı. NEC Nijmegen’in A takımıyla ilk maçlarını oynamıştı. Onun bir sonraki adımı Fenerbahçe oldu. Bu benim için şaşırtıcıydı çünkü Hollanda'dan da ilgilenen başka kulüpler vardı. Ferdi, büyük bir geçmişi olan, her zaman şampiyonluk için oynayan ve Avrupa’da mücadele eden Fenerbahçe gibi fantastik bir kulübe transfer oldu. Ferdi için harika bir adımdı.

“FERDİ’NİN BEK OYNAMASINA ŞAŞIRDIM, BENİM TAKIMIMDA YARATICI ORTA SAHA OYUNCUSUYDU”

Ferdi, NEC Nijmegen akademisinde oynarken hep orta saha oyuncusu olarak görev yapıyordu. Benim 19 yaş altı takımımda oynarken, 10 numaralı yaratıcı orta saha oyuncusuydu. Ferdi, çok yetenekliydi ve iyi vuruşlar yapıyordu. Ayrıca iyi paslar veriyordu, tekniği iyiydi ve gol atabiliyordu. Ana pozisyonu buydu ve bize gol de attırabiliyordu. Ferdi’nin şu anda bek pozisyonlarında oynamasına çok şaşırdım. Ferdi, tabii ki orada da oynayabilir çünkü topla harika oynuyor. Muhtemelen son yıllarda defansif yönünü geliştirdi ve öğrendi. Ama topsuz alanda gerçek bir defans oyuncusu değil. Ferdi’yi, Sergiño Dest’e benzetiyorum. Almere City FC’de görev yaparken, Dest’in antrenörüydüm. Sergiño Dest, daha sonra Ajax'a, ardından Barcelona ve Milan'a gitti. Dest, şu anda PSV'de oynuyor. Dest, kanatta ve daha sonra bek olarak oynayan bir oyuncu. İyi bir tekniği olan çok yetenekli bir isim. Ayrıca hücumda çok iyi. Ferdi’yi, Dest’le kıyaslıyorum.

“EURO 2024 SONRASI BONSERVİSİ DAHA DA ARTACAK"

Ferdi, NEC Nijmegen’de oynarken potansiyeli çok büyüktü ve Hollanda'daki büyük kulüpler de onu almak istiyordu. Bu yüzden onun her zaman NEC Nijmegen’in A takımına girmesini ve daha sonra daha büyük kulüplere gitmesini bekledik. Fenerbahçe'ye gittiği ilk zamanlarda çok fazla oynamıyordu. Ancak son birkaç yıldır mükemmel oynuyor. Ayrıca Türkiye Milli Takımı’nda goller de atıyor. Ferdi'nin eski bir antrenörü olarak bu yüzden çok gururluyum. Ferdi’nin performans olarak bu kadar ilerlemesine şaşırmadım. Çünkü o zaten Hollanda'da her zaman yüksek potansiyelli bir futbolcuydu. Onun EURO 2024’te de etkili bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Takıma uyum sağlayabiliyor ve farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, o yüzden ona çok güveniyorum. Ferdi’nin bir gün Avrupa’nın diğer büyük liglerinde de oynayacağını düşünüyorum. Sadece iyi bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda daha fazla pozisyonda oynayabildiği için. Şimdi sol ve sağ bek olarak oynuyor. Sağ ayaklı ama orta sahada da oynayabiliyor. İyi bir mantalitesi ve hırsı var. Avrupa Kupalarında ve EURO 2024’te de aynı performansı sergilerse, bonservisi daha da artacaktır. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ilerlediği için bu tür başarılar onun transfer ücretini artıracaktır. Önemli olan Ferdi’nin bir sonraki adımı iyi atması. Ferdi ve etrafındaki insanlar doğru kararı verebilecek bilgiye sahipler. Ama bence diğer taraftan Fenerbahçe zaten büyük bir takım. Ferdi neden ayrılsın ki?

PETER HYBALLA: “FERDİ, AVRUPA’NIN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAYABİLİR. GERÇEKTEN ON NUMARA BİR OYUNCU”

Ferdi’nin, akademide büyük bir yetenek olduğunu fark etmiştim. O zamanlar 16 yaşındaydı. Ferdi, sahadaki boşluklar iyi değerlendiren, topa hakim, iyi dripling yapan ve gerçekten on numara bir oyuncu. Ferdi’nin, Fenerbahçe’deki üst seviyede performansı benim için sürpriz değil ama sol bek pozisyonunda oynaması benim için sürpriz oldu. Çünkü benim için her zaman daha merkezde oynayan ve tamamen hücuma odaklanan bir oyuncuydu. Ferdi; İngiltere, İspanya ve İtalya’nın büyük takımlarında oynayabilecek kapasitede bir futbolcu. Bence büyük bir oyuncu olacak. Birçok pozisyonda oynayıp, oralardaki eksikleri kapatacak seviyede bir futbolcu.

ADRİE BOGERS: “FERDİ’NİN OYUN TARZINI ACHRAF HAKİMİ’YE BENZETİYORUM”

Ferdi, NEC Nijmegen’de ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayan teknik bir oyuncuydu. Çok iyi bir tekniğe sahipti ve iki ayağı da mükemmeldi. Tek dezavantajı fiziksel olarak küçük olması ve o kadar da güçlü olmamasıydı. Ayrıca oyun geçişlerinde zorluk yaşıyordu. Kısa süre içinde A takımda oynamaya başladı ve düzenli bir as oyuncu haline geldi. Ferdi’nin Fenerbahçe’deki performansı beni şaşırtmadı ama çok iyi olmadığı halde defans oyuncusu olarak oynaması bana çok garip geldi. Ferdi’nin Türkiye Milli Takımı’yla Avrupa’daki turnuvalarda oynayarak büyük kulüplere adını duyurabileceğini düşünüyorum. Kendini geliştirmeye devam ederse Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyebilir. O zaman fiziksel olarak şimdi olduğundan daha güçlü olması gerekiyor. Ferdi’nin oyun tarzını Achraf Hakimi’ye benzetiyorum. Ferdi’nin bonservis bedelinin, şimdilik en az 15 milyon Euro olduğunu düşünüyorum.