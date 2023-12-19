Çek gazetecilere sorduk: Galatasaray eşleşmesinde Sparta Prag'ın zayıf karnı ne? 'Fenerbahçe maçında anlayamadılar...'

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Bu sene Zaha, Tete, Ziyech, Angelino gibi yıldızları kadrosuna takviye eden ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için yola çıkan Galatasaray, Devler Ligi’nde istediği sonucu alamadı ve grubu 3.sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etmek zorunda kaldı. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılılar, tecrübeli ve yıldız oyuncularıyla Avrupa arenasında yine aynı başarı tekrarlamak için mücadele verecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, güçlü rakibiyle ilk maçını 15 Şubat 2024’te İstanbul’da oynayacak. Çekya basınının tecrübeli isimleri, Galatasaray-Sparta Prag eşleşmesiyle ilgili düşüncelerini aktardı.

ADAM WEİDENTHALER (CZECH RADİO): “GALATASARAY, HEM BÜYÜK FUTBOLCULARA HEM DE BÜYÜK FUTBOL TECRÜBESİNE SAHİP”

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Bence Çek taraftarlar için özel bir maç olacak. Çek Cumhuriyeti'nde, Galatasaray taraftarlarının çok tutkulu olduğunu ve takımın Zaha, Icardi, Ziyech ve Mertens gibi uluslararası üne sahip birçok yıldıza sahip olduğunu biliyoruz. Benim bakış açıma göre, Çek taraftarlar ve oyuncular uluslararası bir maç olduğunda her fırsatta bu isimlere bakıyorlar. Çek Cumhuriyeti'nde hala bu ‘büyük isimlere’ çok daha fazla odaklanıyoruz ve bence insanlar onları Galatasaray formasıyla görmekten memnun olacaklar. Galatasaray, bu büyük oyunculara ve büyük futbol tecrübesine sahip. Ayrıca bu takımın çekirdek kadrosunun yaklaşık 1,5-2 yıldır bir arada olması nedeniyle de bir avantajı var. Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızı olması beklenen Kerem Aktürkoğlu hakkında da harika şeyler duydum ve oynadığı futbolu gördüm. Savunma konusunda Galatasaray’ın kanat bekleri olan Angelino ve Sacha Boey da bana çok güçlü görünüyor.

“GALATASARAY’IN ATMOSFERİNİN OYUNCULAR İÇİN GERÇEK BİR CEHENNEM OLACAĞINA EMİNİM”

Sparta Prag tarafında ise gücün çoğu hücum bölgelerinden geliyor. Lukas Haraslin ve Veljko Birmancevic, Çek Ligi’ni kasıp kavuruyor. Ve sağlıklı olduğunda izlenmesi gereken bir oyuncu da, hiç durmadan koşan ve ceza sahasına harika bir pas teslimatı yapan sağ bek Angelo Preciado'dur. Ayrıca Sparta Prag, genellikle stoper Filip Panak, ön libero Ladislav Krejci ve Asger Sörensen gibi oyuncularla duran toplardan da tehlikeli olabilir. Galatasaray’ın atmosferi hakkında çok şey duydum ama ne yazık ki şahsen o stadyumda hiç bulunmadım. Galatasaray’ın Stadyumu’ndaki atmosferin, oyuncular için gerçek bir cehennem olacağına eminim ancak bazı Sparta Praglı oyuncular buna kesinlikle alışkın olacaktır. Çünkü Sparta Prag ve Slavia Prag arasındaki ‘Prag Derbisi’ de çok gürültülü ve genellikle nefret dolu bir havada geçiyor.

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BART CERNIK (ISPORT.CZ): “GALATASARAY, SPARTA PRAG’IN SON YILLARDA OYNADIĞI EN ZORLU RAKİPLERDEN OLACAK”

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında beni çok etkiledi. Bazen Türk takımlarının harika ama çalışkan olmayan oyuncularla oynadığına dair bir algı vardı, işte Galatasaray bu özelliklerin her ikisine de sahipti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kesinlikle en zorlu rakiplerden biriydi ve muhtemelen Sparta Prag’ın son yıllarda oynadığı en zorlu rakiplerden biri olacaklar. Bu yüzden Galatasaray'ı favori olarak görüyorum. Sparta Prag, hala Avrupa müsabakalarında doğru ritmi bulmaya çalışıyor. Birçok harika oyuncuya sahip, yüksek pres yapan Galatasaray’ın onlar için çok büyük bir engel olduğunu görebiliyorum.

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“LUKAS HARASLİN VE VELJKO BİRMANCEVİC, GALATASARAY SAVUNMASINA KORKU SALACAK”

Galatasaray'ın yüksek savunma hattıyla oynadığını biliyorum. Bu durum, koşularıyla savunmaya korku salacak olan Sparta Prag’ın hızlı hücum üçlüsünün işine yarayabilir. Özellikle Lukáš Haraslín ve Veljko Birmančevič, ligin en iyi kanat oyuncularıdır. Bu ikilinin çok iyi bir hızı, tekniği ve bitirici özelliği vardır. Ayrıca Prag ekibi, Avrupa'nın en tehlikeli stoperlerinden biri olan Ladislav Krejčí ile duran toplarda çok güçlü. Sparta Prag, bazen orta sahada eksik kalıyor ve Lukas Torreira ile Kerem Aktürkoğlu bu noktada Galatasaray için büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca sağ bek Angelo Preciado, hücumda her geçen gün daha iyi olsa da Zaha gibi bir oyuncuya karşı savunmada zayıf kalabilir.

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“TAKIM GALATASARAY’IN STADYUMU’NDAKİ ATMOSFERE ALIŞIK DEĞİL, FENERBAHÇE VE SİVAS MAÇLARINDA BUNU ANLAYAMADILAR”

Burada Galatasaray’ın atmosferine büyük bir saygı var. Slavia'nın Fenerbahçe ile oynadığı maç pandemi döneminde olduğu ve Sivasspor'un da fazla seyircisi olmadığı için Çek takımları bunu pek anlayamadı, uzun zamandır tecrübe etmedi. Bu yüzden atmosfer sorunu yaşayan Sparta Prag için büyük bir sınav olacak. Takımdaki pek çok oyuncu buna alışık değil. Ancak Letná Stadyumu, tüm yıl boyunca harika bir atmosfer sağladı, maçların çoğu kapalı gişe oynandı ve taraftarlar gürültüleriyle takımına destek oldu. Sparta Prag, kendi sahasından gerçekten faydalanmasını biliyor. Orada hiç kaybetmiyorlar ve genellikle gol yemiyorlar. İstanbul'daki maçta beraberlik umut edeceklerdir.

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