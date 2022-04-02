Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis'in attığı golde penaltıyı kazandıran isim olurken maçta da etkili bir görüntü sergiledi.
Mücadelenin 33. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Kerem, acılar içinde oyun alanının dışına çıktı.
Oyuna devam edemeyen Kerem'i, Domenec Torrent teselli ederken yerine giren isim Emre Kılınç oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu, üzgün bir şekilde oyunu terk ettipic.twitter.com/8UMnJWorK5
Sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu, üzgün bir şekilde oyunu terk ettipic.twitter.com/8UMnJWorK5— Spor Arena (@sporarena) April 2, 2022