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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku

#Galatasaray#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu
Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirdi.

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Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis'in attığı golde penaltıyı kazandıran isim olurken maçta da etkili bir görüntü sergiledi.

Mücadelenin 33. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Kerem, acılar içinde oyun alanının dışına çıktı.

Oyuna devam edemeyen Kerem'i, Domenec Torrent teselli ederken yerine giren isim Emre Kılınç oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu

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