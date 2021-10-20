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Galatasaray'da Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova öncesi UEFA'ya sitem!

#Galatasaray#Fatih Terim#Lokomotiv Moskova
Galatasarayda Fatih Terimden Lokomotiv Moskova öncesi UEFAya sitem

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Oyunumuzda muhakkak ki bazı dokunuşlar olacaktır ama büyük bir dokunuş kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var ve bunun üstünde ısrarla devam ediyoruz.

OYUNCULARIMA DA SÖYLEDİM

Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Bizim maçtan önce hocaları değişti. Süper Lig'de de bazen bizden önce hoca değişiklikleri oluyor. İyi bir takım, iyi oyuncular var. Zaman içerisinde bulundukları yerden daha iyi olacaktır. Yarın da iyi olduklarını göreceksiniz. Oyuncularıma da bunu söyledim.

BAZI DOKUNUŞLAR OLABİLİR

Kendi ligimizde oynadığımız oyunla Avrupa Ligi'ndeki farklı oluyor. Seviye de güçler de farklı oluyor. Takım üzerinde bazı küçük dokunuşlar olabilir.

BİRAZ KARIŞACAK

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Grupta 4 puanla öndeyiz. Herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde Lokomotiv'in iddiası bir hayli geri düşebilir. Üst üste 2 maçı evimizde oynayacağımızı düşünürsek... Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız. O zaman biraz karışacak. Marsilya-Lazio maçından ne haber gelirse gelsin, bu grup her şeye açık. O şekilde de devam ediyor. Sonuna kadar da böyle gidecek diye düşünüyorum. Eğer yarın kazanırsak, büyük ihtimalle ocak ayını görürüz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Lazio ve Marsilya maçlarını iyi oynuyoruz.

KARARIMI VERDİM

Tüm arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 17 maç oynamışız, ligin yarısı ediyor. Kolay değil. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Muhakkak ki santrfor konusu için karar verdim. Ancak bir şey demeyeceğim. Çok eksiğimiz yok. 17 maçta ağır bir sakatlık yaşanmaması da atletik performans ve sağlık heyetine teşekkür etmek gerekiyor.

UEFA'YA SİTEM

Biraz önce kar başladı. Neden saat 22:00'de oynadığımızı anlayamadım. Bu tip yerlerde daha erken oynamak doğru olmaz mıydı? Bazen TFF'ye bir şeyler söylüyoruz ancak UEFA'ya da sitem etmek gerekiyor. Kararı anlamadık.

'MOSTAFA'NIN BONSERVİSİ ALINACAK MI? SORUSUNA YANIT

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Mostafa Mohamed ve Diagne'yi kazanmak kolay olmadı. Onlar daha tam istediğim gibi değiller, gol atan oyuncular bunlar. Henüz istediğimiz kıvamda değiller. Onlara çok güveniyorum ve daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da gol atıyor ve inşallah daha çok atacak. Attıkça da transfer düşüncemiz daha çok ortaya çıkar. Biz de bu niyetle onu aldık. Oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Mostafa'dan memnunum.

İYİ BİR HOCA OLDUĞUNU BİLİYORUM

Tilki, kurt! Bakalım, öyle gidiyoruz. Hakkımdaki düşüncelerine teşekkür ederim.. Gisdol'u Almanya'dan tanıyorum. Hoca değişiklikleri takımlara olumlu yansır. İlk maçında da bunu gördük. Kendisine başarılar diliyorum. İyi bir hoca olduğunu biliyorum.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Lokomotiv Moskova

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