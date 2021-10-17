Galatasaray'da Fatih Terim'den Konyaspor maçı yorumu: 'Başka bir oyun olacaktı'

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Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Yaptığımız küçük bir değişiklik, ilk yarıda bizi çok pozitif oynattı. İlk devre bence olağanüstü bir oyun oldu bizim adımıza. Bayağı pozisyon bulduk, bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Bunlardan birini gole çevirseydik başka bir oyun oynanacaktı.

FARKLI ALMALIYDIK

İlk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı, herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı

YAKIN GELECEKTE YAPARIZ

Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAR

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Sacha Boey'i Rusya'ya götüreceğiz. Marsilya'daki gibi bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünce var, oynayabilecek seviyedeyse oynatmak istiyoruz. Boey en kötü Beşiktaş maçında oynar