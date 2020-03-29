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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 21:09,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber geldi

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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber geldi
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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan ve tedavisine devam edilen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'den sevindiren haber geldi. 

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Terim ve Albayrak'ın son yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Yakında taburcu olacaklarının bilgisini veren Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" sözleriyle müjdeli haberi duyurdu.

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