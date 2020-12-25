Galatasaray'da Fatih Terim savunmasını kendi yapacak!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na söylediği sözler nedeniyle kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. Kurulun, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası yine müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Terim’e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı açıklandı. Ayrıca Terim’in 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Galatasaray: Ceza emsallerinden ağır

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu’na itiraz ederek ‘duruşmalı savunma’ talebinde bulunacak. İstek kabul edilirse, Terim savunmasını bizzat kendisi yapacak. Sarı kırmızılı kulüp de bir açıklama yaparak PFDK’ya tepki gösterdi. “Fatih Terim’e verilen ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir” denilen bildiri özetle şöyle:

“Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen 5 maçlık ağır cezanın Galatasaray’ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırma amacıyla yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı ortaya çıkmıştır. Adalet ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır.”

HAKEMLERİ SİLAHLA TEHDİR EDEN 'ES' GEÇİLDİ

G.Saray yöneticisi Mahmut Recevik, ceza kararının ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda Fatih Terim’e destek verdi ve TFF’yi eleştirdi. Recevik, “Canım Hocam sen bizim en kıymetlimizsin. Hakemi silahla tehdit edenlere, edilen küfürlere, sahaya dalmalara, uluorta şerefsiz demelere hep es geçildi. Ne korkmuşsunuz, ama korkunun ecele faydası yok, sene sonu mayıs ayında görüşeceğiz” dedi.

'SEN HAKEM MİSİN' SÖZÜ TERİM'İ YAKTI

Karagümrük maçında Fatih Terim’in atılmasına neden olan olay 69. dakikada yaşanmıştı. Terim, Oğulcan’ın yerde kaldığı pozisyona faul vermeyen hakeme, “Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu” deyince atıldı.

CEZALI OLDUĞU 31 MAÇTA 32 PUAN KAYBEDİLDİ

PFDK’nın verdiği son 5 maçlık ceza ile birlikte Fatih Terim’in bugüne dek aldığı ‘resmi müsabakadan men’ cezalarının toplamı 36 maça çıktı. Galatasaray daha önce Terim’in cezası nedeniyle olmadığı 31 karşılaşmada 17 galibiyet elde ederken, 10 beraberlik aldı, 4 kez de mağlup oldu ve 32 puan kaybetti.

MARCAO'YA 1 MAÇ, HURMA'YA 150 GÜN

PFDK, Karagümrük karşılaşmasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaraylı Marcao’ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. Göztepe maçında oynamayan Marcao, böylece cezasını tamamlamış oldu. Aynı müsabakada hakeme yönelik hareketi nedeniyle Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’ya 150 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi. Hurma’ya ayrıca, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı 4 bin 500 lira para cezası kesildi. PFDK, Gençlerbirliği oyuncusu Gökhan Altıparmak’a da rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi maçtan men cezası verdi.