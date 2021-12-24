Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Antalyaspor maçında revizyon...

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Galatasaray‘da üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim, kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Terim’in, Marcao’nun cezalı olduğu dönemdeki performansıyla alkış alan Alpaslan Öztürk’ü ilk 11’de başlatacağı öğrenildi.

KILINÇ 90 DAKİKA OYNAMADI

Bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 11 karşılaşmanın sadece 4’üne ilk 11’de başlayan ve hiçbirinde 90 dakika görev yapa mayan Emre Kılınç, Akdeniz ekibi karşısında şans bulacak. 27 yaşındaki sağ kanadın da Antalya önünde müsabakaya 11’de başlaması bekleniyor.

AYTAÇ SİFTAH YAPACAK

Galatasaray’ın sezon başında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Aytaç Kara’nın bu sezon ilk kez Süper Lig’deki bir karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Trabzonspor karşılaşmasında 45 dakika oynayan, Altay önünde 1 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, Adana Demir müsabakasında da 24 dakika şans bulmuştu.