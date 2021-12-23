Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in takımdaki geleceği netleşti. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini aldı.

Galatasaray'ın Zamalek'le geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmada, 'Mohamed'in bonservisini 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolara satın alma hakkı vardır' maddesi yer alıyordu. Sarı-kırmızılılar bu opsiyonu kullandı.

Zamalek Kulübü'ne opsiyonun kullanıldığına dair yazı gönderen Galatasaray, kararını resmiyete dökmüş oldu.

TERİM MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mısırlı golcünün bonservisini alacaklarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Terim, "Mostafa Mohammed'in büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacağız. Başkanımızla konuştuk. Bizde kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

KATAR'DAN TEKLİF İDDİASI

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Arap basınında yer alan haberlerde; Katak ekibi Al Sadd'ın Mohamed'i transfer etmek için Zamalek ile görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Galatasaray'ın 4 milyon dolar sayın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'e yıllık 4 milyon euro maaş teklif etmişti.

Mısırlı golcünün ilk tercihinin Avrupa olduğu vurgulansa da Al Sadd'ın bu transferde ısrarcı olacağı ifade edilmişti.

Bu sezon Galatasaray'da 27 maçta forma giyen Mohamed, 5 gol atıp 1 de asist yaptı.