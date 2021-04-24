Galatasaray'da Etebo'dan maç sonu Trabzonspor itirafı! 'Böyle değildi'

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Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Etebo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Etebo, "Hayati bir maçtı, önemli olan da bu maçtan galibiyetle ayrılmaktı." dedi.

TRABZONSPOR MAÇI BÖYLE DEĞİLDİ

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçını da hatırlatan Etebo, "Maçı domine ettik, Trabzonspor maçında ise böyle değildi. Trabzonspor maçını da kazanabilirdik ama orada oyunu domine edemedik" ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ DEVAM EDECEĞİZ

Ryan Donk ise "3 puan aldık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum, gün geçtikçe daha da iyi devam edeceğiz. Bundan sonraki maça odaklanmamız ve oradan da 3 puan almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.