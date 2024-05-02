Galatasaray'da Erden Timur'dan 'seçim' açıklaması: 'Bırakın biz konuşmayalım'

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1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni düzenlendi. Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un sözleri;

Mayıs'a geldik, çiçekler açmaya başladı. Mayıs ayı, bizim yılbaşımız. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayı. 4 maç var, rehavete kapılmayacağız.

Geçen seçimde son akşam başkan yardımcısıyken ayrılmak istedik ve Sportif AŞ'de oldum. Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor, burada seçim konusu yok. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22:00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk.

BÖYLE BİR GÜNDEM YOK

Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor. Orada seçim yok. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Böyle bir gündem yok.

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4 hafta kaldı. 1 aydan az zaman kaldı. Başka bir konsantrasyon olmasını düşünemiyoruz. Hiçbir şey konuşmayalım. Gereğini genel kurul yapar. Galatasaray'da başarılı olan ödüllendirilir. Başarı odaklı bir camia. Derhal ona ilişkin şeyler yapar. Genel kurulun böyle bir refleksi var. Topu taca atmak için söylemiyorum. Listede olmasak bile Sportif AŞ'deyiz. Görevimiz devam ediyor. Başka bir konu konuşmayalım. Şampiyonluk yolunda doludizgin devam ederken kendi gündemimizi şaşırtmak olur. Seçim konuşana şampiyonluk ayı, başka şey konuşmayız diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı. Florya'da böyle bir gündem yok, zerre yok. Futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki tüm çalışanlar damarlarına kadar taraftar. Dolayısıyla orada böyle bir gündem olmuyorsa demek ki diğer gündem, suni bir gündem. Hepimiz yolumuza aslanlar gibi devam edeceğiz, mücadele edeceğiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğumuzu, bunu kanıtlayarak sonuca ereceğiz