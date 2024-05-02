×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Erden Timur'dan 'seçim' açıklaması: 'Bırakın biz konuşmayalım'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Erden Timur#Süper Lig
Galatasarayda Erden Timurdan seçim açıklaması: Bırakın biz konuşmayalım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 15:54

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni düzenlendi. Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un sözleri;

Mayıs'a geldik, çiçekler açmaya başladı. Mayıs ayı, bizim yılbaşımız. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayı. 4 maç var, rehavete kapılmayacağız.

Geçen seçimde son akşam başkan yardımcısıyken ayrılmak istedik ve Sportif AŞ'de oldum. Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor, burada seçim konusu yok. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22:00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk.

Gözden KaçmasınGalatasarayda ödül töreni Dursun Özbek, Okan Buruk ve Musleradan açıklamalar...Galatasaray'da ödül töreni! Dursun Özbek, Okan Buruk ve Muslera'dan açıklamalar...Haberi görüntüle

BÖYLE BİR GÜNDEM YOK

Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor. Orada seçim yok. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Böyle bir gündem yok.

Haberin Devamı

4 hafta kaldı. 1 aydan az zaman kaldı. Başka bir konsantrasyon olmasını düşünemiyoruz. Hiçbir şey konuşmayalım. Gereğini genel kurul yapar. Galatasaray'da başarılı olan ödüllendirilir. Başarı odaklı bir camia. Derhal ona ilişkin şeyler yapar. Genel kurulun böyle bir refleksi var. Topu taca atmak için söylemiyorum. Listede olmasak bile Sportif AŞ'deyiz. Görevimiz devam ediyor. Başka bir konu konuşmayalım. Şampiyonluk yolunda doludizgin devam ederken kendi gündemimizi şaşırtmak olur. Seçim konuşana şampiyonluk ayı, başka şey konuşmayız diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı. Florya'da böyle bir gündem yok, zerre yok. Futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki tüm çalışanlar damarlarına kadar taraftar. Dolayısıyla orada böyle bir gündem olmuyorsa demek ki diğer gündem, suni bir gündem. Hepimiz yolumuza aslanlar gibi devam edeceğiz, mücadele edeceğiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğumuzu, bunu kanıtlayarak sonuca ereceğiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Erden Timur#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!