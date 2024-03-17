Galatasaray'da Erden Timur'dan iç transfer müjdesi: Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper... | Süper Kupa açıklaması: Yabancı hakem olsun, sorun yok

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 3-4 mağlup eden Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur açıklamalar yaptı.

Yabancı hakem meselesi hakkında konuşan Erden Timur, "Bu haksızlıklar sonuca varmayacak. Değil bir maç, isterseniz her maç yabancı hakem çağıralım! Yabancı hakemlere de baskı yapalım, bakalım ne olacak?" dedi.

SÜPER KUPA'NIN ERTELENMESİ KONUSU

Timur, "Süper Kupa'nın ertelenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna "3 saat boyunca, denilmeyen şey kalmadı. Bu sözlerden sonra camiaların birleştirilmesi lazım... Hakem konusu, her şeye bakılsın. Herkes rahatlasın. İmza verelim, telefonlarımız incelensin dedik. Arınma lazım. 25 kere bir lafımdan dolayı özür diledim. Spor kamuoyunda özür dileyen kimse mi var? Konuşmamaya çalışıyoruz, bunu halletmemiz lazım. Süper Kupa'da çok güzel bir maç olsun, olay olmasın." yanıtını verdi.

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"BUGÜN KONUŞMAMDAKİ EN BÜYÜK TEMEL BU"

Depremzedelere yardımları devam etmesi gerektiğini söyleyen Erden Timur, "Deprem bölgesini unuttuk, daha duyarlı olmamız lazım. Hakikatten insanların ciddi ihtiyaçları var. Bugün konuşmamdaki en büyük temel bu." dedi.

İÇ TRANSFER ÇALIŞMALARI

İç transfer çalışmaları hakkında konuşan Erden Timur, "Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştık. Torreira ve Barış Alper'le anlaştık. Kaan Ayhan ile görüşüyoruz, bitmek üzere. Abdülkerim'le anlaştık. Kerem Aktürkoğlu çok ciddi bir kaptanlık yapıyor, ona da buradan teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.