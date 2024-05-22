×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da endişenin adı: Mauro Icardi! Fenerbahçe derbisindeki o detay taraftarı korkuttu...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Mauro Icardi#FENERBAHÇE
Galatasarayda endişenin adı: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisindeki o detay taraftarı korkuttu...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 10:38

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken Arjantinli golcü Mauro İcardi'nin derbideki koşu mesafesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebileceği derbide sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Mauro İcardi'nin sergilediği performansı eleştirilere neden oldu. Ayrıca Arjantinli yıldızın maçtaki koşu mesafesi dikkat çekti.

Gözden KaçmasınArda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messiyi geride bıraktı Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğduArda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı! Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğduHaberi Görüntüle

Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada yer alan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, 7.4 km mesafe katetti. Bu söz konusu mesafenin %61'ine denk gelen 4.5 km'yi yürüdü. Geri kalan %26'lık kısıma denk gelen 1.9 km'yi ise hafif koşu temposunda tamamladığı görüldü. 

Galatasarayda endişenin adı: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisindeki o detay taraftarı korkuttu...

Icardi, yüzde 9'luk kısma tekabül eden 636 metreyi koşarak geçirirken, yüzde 4'lük yani 280 metreyi yüksek hızda tamamladı. Ayrıca karşılaşmada sadece 13 kez topla buluşması da İlgi uyandırdı. 

Haberin Devamı

MAURO ICARDI'NİN FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Süre: 90
Şut ( isabetli / toplam ): 0/1
Gol beklentisi: 0.06
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 2
Çalım: 0
Topla buluşma: 13
Pas ( isabetli / toplam ): 5/7
Pas isabet yüzdesi: %71
İkili mücadele ( başarılı / toplam ): 2/4 %50

DAHA ÖNCE DERBİLERDE NE YAPMIŞTI ?

Mauro Icardi, şu ana kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde sergilediği performansla öne çıkıyordu. Geçen sezon çıktığı 4 derbi karılaşmasında 5 gol - 1 asistlik dikkat çekici performansla damga vuran Arjantinli, bu sezonda ligin ilk yarısında çıktığı Beşiktaş derbisinde 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Daha sonra çıktığı son 3 derbi karşılaşmasında sessiz kalan Icardi'nin etkisiz performansı dikkatleri üzerine topladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Mauro Icardi#FENERBAHÇE

BAKMADAN GEÇME!