Galatasaray'da Emre Akbaba'dan mağlubiyet sözleri: "Çok üzgünüz"

Yedikleri ilk 2 golde hata yaptıklarını belirten Emre Akbaba, "Top bizdeyken iyi oynayan takımdık. Rakibe pozisyonları biz verdik. İlk 2 golde hataları biz yaptık. Çok üzgünüz. İlk dakikada geri düştük ama çok iyi mücadeleyle öne geçtik. Sonra maçı vermek çok üzdü. Panik havası yoktu. Süre olduğunu biliyorduk. Sonuçta mağlup olduk. Mücadeleye devam edeceğiz. Lig daha bitmedi." diye konuştu.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Peter Etebo ise "Kötü bir yenilgi aldık. Defansif anlamda bazı hatalarımız oldu. Bu hataları düzelteceğiz. Milli aradan sonra yeniden çalışacağız. Önümüzde hala 10-11 maç daha var. Futbolda her şey mümkün. Bu son maçları ele alıp iyi bir şekilde devam etmeliyiz." dedi.

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