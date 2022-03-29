Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'ten seçim kararı! 'Aday değilim'

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SPOR SERVİSİ - Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada yapılacak olan seçimde aday olması beklenen isimlerden biri olan eski başkanlardan Dursun Özbek, şaşırtan bir karar alırken seçime girmeyi düşünmediği öğrenildi.

Dursun Özbek’in beklentilerin aksine, “Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum” diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: TERiM’i CENGiZ DE GÖNDERMEK iSTEDi AMA BEN ENGELLEDiM

Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in başkanlığı döneminde 2. başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim’le ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz TV’ye konuşan Albayrak “Fatih hoca, ömrünü Galatasaray’a adamış bir insan. Hocayı gönderebilirsiniz. Çok kez Mustafa Cengiz başkanım da göndermek istedi ama ben engelledim. Bu tecrübedir. Başkanın yanında tecrübeli kimse yok. Burak Elmas’ın gönderiş şekli de yanlıştı. Galatasaray, Fatih Terim’in kendi yurdu, evi. Her zaman gelebilir” dedi.

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Abdurrahim Albayrak yeni bir oluşumda yer alıp almayacağı ile ilgili olarak ise “Benim daha Galatasaray’a çok borcum var” yanıtını verdi.

TORRENT'İN TAZMİNATI 24 MİLYON TL

Sarı-kırmızılılarda şu anda aday olan ve göreve talip olmayı düşünen isimlerin hiçbiri Fatih Terim’in ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor.

Kısaca Burak Elmas’ın ibra edilmemesi ve görevinden ayrılacak olması sonrasında beklentileri karşılayamayan İspanyol teknik adamın da bileti kesilecek.

Torrent’in kontratına opsiyon maddesi konulmadığı için İspanyol hocaya yolların ayrılması ile birlikte 1.5 milyon Euro yani yaklaşık 24 milyon TL tazminat bedeli ödenecek. Ancak teknik ekibe ödemeler sadece Torrent ile sınırlı kalmayacak. Fatih Terim’in ayrılığı sonrasında Burak Elmas ve yönetiminin Torrent dışında getirdiği birçok isim olmuştu.

SENSIBILE VE YARDIMCILARINA TAZMİNAT

Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile, Torrent’in 4 İspanyol yardımcısı ve bir scout şefi sarı kırmızılıların teknik ekibine katılmıştı. Bu isimlerle de Galatasaray Kulübü 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kısaca Sensibile ve Torrent’in yardımcılarına da yeni gelecek başkan ve yönetim tazminat ödemek zorunda kalacak. Torrent’in ekibinde yer alan dört yardımcısı toplamda aylık 60 bin Euro, Pasquale Sensibile 35 bin Euro, İspanyol scout ise 5 bin Euro maaş alıyor.

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Ayrılık halinde tüm isimlerin 1 yıllık alacaklarının ödenmesi gerektiği için yaklaşık 750 bin Euro da bu isimlerin tazminat maliyeti bulunuyor.

3 AYLIK FUTBOLCU ALACAKLARI DURUYOR

Galatasaray'da futbolcu alacakları da yeni yönetimin gelir gelmez elini zorlayacak bir başka nokta olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı kulüpte oyuncuların maaş ödemeleri için Elmas yönetimi yoğun mesai harcasa da halen futbolcuların 2-3 aylık alacağı bulunuyor. Bu nedenle yıllık maliyeti 48 milyon Euro olan Galatasaray futbol takımının, geriden gelen ödemeleri de yeni yönetim tarafından çözülecek. Galatasaray futbol takımına da geçmiş dönem borçlarını temizlemek adına sezon sonunda yaklaşık 200 milyon TL gibi yüklü bir ödeme yapılması gerekiyor.

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BONSERVİS TAKSİTLERİ DE SIRADA DURUYOR

Sarı kırmızılılar ayrıca sezon başında kadrosuna kattığı futbolcuların bonservis bedeli tutarlarını geniş vadeye yayarak gerçekleştirdi. 7 milyon Euro’ya alınan Victor Nelsson, 6.5 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Cicaldau’nun yanı sıra Berkan Kutlu (4 milyon Euro), Morutan (3.5 milyon Euro), Sacha Boey (1.15 milyon Euro) ve Barış Alper Yılmaz’ın (21 milyon TL) kulüplerine de Galatasaray’da göreve gelecek olan yönetimin bonservis bedeli taksitlerini yatırması gerekecek. Bu tutarın da toplamda 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.