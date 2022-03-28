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Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı'dan adaylık açıklaması! 'Herhangi bir listede olmayacağım'

#Nihat Kırmızı#Galatasaray#Seçim
Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızıdan adaylık açıklaması Herhangi bir listede olmayacağım
Uğur Yapıcı

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Nihat Kırmızı, 30 Nisan'da gerçekleşecek olan seçim öncesi Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın yönetim kurulunda yer alan ve aynı zamanda Sportif A.Ş yönetiminde de bulunan Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılı kulübün seçim süreciyle ilgili Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

Mevcut başkan Burak Elmas'a haksızlık yapıldığını belirten Nihat Kırmızı, 30 Nisan'daki seçimde herhangi bir adayın listesinde yer almayacağını açıkladı.

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Galatasaray'a her zaman hizmet etmeyi düşüneceğini belirten Kırmızı, "İktidar hırsıyla yanıp tutuşan bir kesimin tavrı sonucu yönetim ibra edilmedi, Burak Elmas’a haksızlık yapıldı. 6 ayda bu olmamalıydı. Galatasaray artık alışık olduğu genel kurulları yapamıyor. Galatasaray’a her zaman hizmet etmeyi düşünürüz ama seçim sürecinde herhangi bir yönetimin listesinde olmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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#Nihat Kırmızı#Galatasaray#Seçim

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