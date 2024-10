Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi için ibra kararı! 'Kısa zamanda Florya'ya veda partisi yapacağız'

Haberin Devamı

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Yıllık Olağan Genel kurul Toplantısı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Kulübü Genel Kurulu, Florya arazisinin değerlendirilmesi yönündeki yetkinin Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda kalmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda bazı üyeler tarafından divan kurula sunulan önergede temmuz ayında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Florya arazisinin de içinde yer aldığı gayrimenkullerin değerlendirilmesi için yetki verildiği hatırlatıldı. Önergeyle Florya arazisiyle ilgili düzenlenmesi planlanan ihalede alınacak tekliflerin genel kurulun onayına sunulması ve seçilecek firma ile sözleşme imzalanması talep edildi.

Haberin Devamı

Oylama öncesinde kürsüye gelen başkan Özbek, yaklaşık 3 ay önce detaylı şekilde görüşerek genel kuruldan yetki aldıklarını hatırlattı. Müteahhitlerle görüşmeler yaptıklarını ve projede sona yaklaşıldığını belirten Özbek, yönetimin elinin zayıflamaması için önergenin reddedilmesini istedi.

Yapılan oylama sonucunda önerge reddedilerek, Florya arazisinin değerlendirilme yetkisi Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde kaldı.

FLORYA GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Verilen ikinci önerge kapsamında Florya arazisinden elde edilecek gelirlerin kurulacak fonda değerlendirilmesi talep edildi.

Kurulacak fonun şartları ve kullanım koşullarının detaylı bir şekilde anlatıldığı önerge, oylamaya sunuldu.

Önergenin lehine söz alan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, söz konusu fonun 2 yıl önceki seçim öncesinde gündeme geldiğini dile getirdi. Timur, fonun amacının kulübün mali yapısının güçlendirilerek sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Önerge aleyhine söz alan başkan Dursun Özbek ise genel prensip olarak uygun olmasına rağmen fonun yönetiminin netleştirilmesi için önergenin bir sonraki genel kurula getirilmesini istedi.

Haberin Devamı

Yapılan oylamanın ardından bu talep de oy çokluğuyla reddedildi.

Saat 10.00'da başlayan ve önergelerin oylanmasıyla sona eren genel kurul, 12 saat sürdü.

Toplantıda üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"HEM GENEL KURUL ÜYELERİMİZİN HEM DE RAKİPLERİMİZİN DİKKATİNİ ÇEKEN BİR PROJE"

Florya arazisinin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Özbek, "Hem genel kurul üyelerimizin hem de rakiplerimizin dikkatini çeken bir proje. Florya projesini Galatasaray kazandırmak için arkadaşlarımla çok çaba sarf ettik. 21 dönüm Galatasaray'ın tapulu malıydı. Daha sonra 40 küsur dönümü de geliştireceğimiz projeler için sizlerden onay almıştık. Sizlerin onayıyla gelişen bir proje. Kimsenin endişesi olmasın. Biz Florya'nın yerine daha mükemmel, daha geniş arazide, daha modern tesisi kazandırmak için, Florya'nın futbolu barındırması zor olduğu düşünerek yeni proje geliştirdik. Biz oradan çıktıktan sonra Florya arsa olarak orada duracak. Elimizdeki mevcut araziyi yeniden değerlendirme çerçevesinde bize gereken yetkileri verdiniz. Yapmamız gereken yönetime güvenmek. Bir konu çok önemli. Biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Hiç endişe etmeyin. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere ben ve arkadaşlarım bu konuda gereken her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Özbek, karaborsa bilet olayıyla ilgili konuyu da bizzat kendisinin takip ettiğini ifade etti.



"ÇOK KISA ZAMAN SONRA FLORYA'YA VEDA PARTİSİ YAPACAĞIZ"

Haberin Devamı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ile ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Dursun Özbek, "Kemerburgaz'a çok daha önce taşınmak durumdaydık. İkisi birbirini tetikliyor. Florya projesinin başlaması için Kemerburgaz'a taşınmak gerekiyor. Florya projesinin bitmesi için her şeyi yapıyoruz. Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik koşullar çerçevesinde zaman zaman beklemediğimiz olaylarla karşılaşıyorsunuz. Bunu mesele yapmadan eskisinden çok faal bir organizasyon var şu an orada. Nazar değmesin istiyorum. Daha önce verdiğim tarihlerde size mahcup oldum. Çok uzun bir süre değil. İki şeyi planlıyoruz. Florya bizim için çok önemli bir yerde. Çok kısa zaman sonra orada veda partisi yapacağız. Eş zamanlı olarak da Kemerburgaz'a merhaba partisi yapacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özbek, "Elbette hatalarımız var. Biz sizlere mahcup olmak istemiyoruz. Beraber çalıştığımız kişiler Galatasaray ile büyümüş kişiler. Bunun bilincinde çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Sizlerin tenkitlerinizi dinledik. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar hiçbir şekilde tartışılmaz. Bugün size 1 sene boyunca verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

DURSUN ÖZBEK'İN İLK AÇIKLAMALARI

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bana ve arkadaşlarıma ikinci dönem bu onurlu görevi yapma fırsatı verdiğiniz günden bugüne yaklaşık 5 aylık bir zaman geçti. Galatasaray’ın başkanı ve neferi olarak görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.



"UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEDEFİMİZ FİNAL"

Futbol takımıyla ilgili konuşan Başkan Özbek, "Erkek futbol takımımız üst üste 2. kez şampiyon olarak Galatasaray’a yakışan başarılara bir yenisini ekledi. Bu başarıyı belki de uzun süre görülmeyecek puan rekoru, üst üste maç kazanma rekorunu kırarak taçlandırdık. Bunun yanında manevi değeri olan Cumhuriyet’in 100. yıl Süper Kupası’nı da kazandık. 3 ön eleme geçerek, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekip, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi’nde katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü başarı hikayesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi’nde hedefimizi final olarak koyduk. 2. hafta sonunda 8. sıradayız. Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Taraftarımızı desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Futbol takımımı milli maç arasına lider girdi. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızımızı formamızda gururla taşımak için hazırız" şeklinde konuştu.

Özbek diğer branşlarda da bilgiler vererek, bu sezon 2026 sporcuyla 94 kupa, 424 madalya kazandıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

"8.9 MİLYAR TL İLE KULÜP TARİHİMİZDE KONSOLİDE HASILAT REKORUNU KIRDIK"

Finansal tablolarla ilgili bilgi veren Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"287 milyon Euro yaklaşık 8.9 milyar TL ile kulüp tarihimizde konsolide hasılat rekorunu kırdık. Bu rekor hasılata katkıda bulunan 3 önemli hasılat kalemini anlatmak istiyorum. Kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışı 52 milyon Euro’ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41 614 kombineyi kısa zamanda bitiren her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray bu dönemde ortalama 43 bin seyirci ve yüzde 82 doluluk oranına ulaştı. Yeni stadımız açıldığında beri en yüksek doluluk oranına ulaştık. Son dönem başarılı olduğumuz yerlerden biri de mağazacılık. Mağazacılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon Euro ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Bu hızlı büyüyen şirketimizin yakın zamanda halka arzını planlıyoruz. Geçen sene 701 bin forma satışına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Yeni sezonda 412 bin forma satmış bulunmaktayız. 1 milyon forma satışı hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Tüm bu büyümeyi sağlarken, mali disiplini de korumaya devam ediyoruz. Sponsorluk, reklam ve isim hakkı geliri 75 milyon Euro’ya ulaşarak rekor kırdı. Futbol takımımızın forma üzerindeki sponsorlukları 25 milyon Euro’ya ulaştı. Tüm bu gelirleri konsolide brüt kar anlamında 430 milyon TL’ye ulaştırdı. Son 10 senenin en yüksek brüt karına ulaştık. Konsolide brüt kar etmek çok önemli. 5.2 milyar TL ile dönem sonu konsolide net karlılık elde etti. Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor. Gayrimenkullerimizin toplam değeri 14.8 milyar TL yani 443 milyon Dolar. Ana para ödemesi sonrası finansal borçlarımızı 2.4 milyar TL’ye düşürdük. Daha yolun başındayız, bu mali disiplini en iyi şekilde sağlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Toplam varlıklarımız 21.5 milyar TL’dir. Toplam yükümlülüklerimiz ise 13.7 milyar TL’dir. Varlıklarımız, yükümlülüklerimiz 7.8 milyar TL daha fazladır."

Riva’dan bugüne kadar 170 milyon Dolar kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Bugüne kadar katkıları tartışılmaz. Bugün finansal borcumuzun rakiplerimize göre daha uygun olmasının sebeplerinden biri de Riva’dan elde edilen bu faydadır. Hali hazırda 125 adet villa inşaatı devam etmektedir. Bu satıştan da 2.5 milyar TL bir faydayı da düşünüyoruz. Mecidiyeköy’deki binamızı, konut projesine dönüştürerek 1.3 milyar TL gelir elde ettik. 61 bağımsız bölüm hala var. Aralık ayında tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"KEMERBURGAZ'A TAŞINMA TARİHİNE TEKNİK HEYET İLE KARAR VERECEĞİZ"

2017 yılında kulübe kazandırılan Kemerburgaz Tesisleri’nin irtifak tapularını 30 yıllığına aldıklarını söyleyen Başkan Özbek, "Bugüne kadar orada kurduğumuz Metin Oktay Tesisleri’nin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 14 bin metrekare kapalı alana sahip bu modern tesis bizim göz bebeğimiz olacak ve geleceğin yıldızları burada yetişecek. Kemerburgaz Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanını yaptık fakat futbolcular açısından daha rahat olacağı için bir süre Florya’da devam ediyoruz. Bu açıdan size verdiğimiz sözü tutmamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu sebebi oradaki ana firmanın konkordato ilan etmiş olması ve bundan dolayı işlerin durma noktasına gelmesi. Bu sorunu çözmek için kulüp olarak devam ettirdik, bu çalışmalar da bitmek lazım. Yaklaşık 450 milyon TL’lik bir maliyeti oldu, bu tesislerin şu ana kadar. Tüm finansmanı kulübümüz kendi imkanlarıyla yapmıştır. Taşınma tarihine teknik heyet ile karar vereceğiz. Kısa bir zaman içinde bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. 2. faz çalışmaları da Eylül 2025’te bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Özbek ayrıca Galatasaray Adası, Florya projesi ve Aslantepe Vadisi’ndeki projeler hakkında da bilgiler aktardı.

"2023-2024 SEZONUNDA 41 BİN 614 KOMBİNE SATTIK"

RAMS Park’ın 53 bin 978 kişilik kapasitesi olduğunu belirten Dursun Özbek, "Basın, protokol, engelli tribünü, tampon bölgeyi çıkarınca 50 bin 168 satılabilir koltuk kalıyor. 2023-2024 sezonunda 41 bin 614 kombine sattık. Bu satışların tümü Passolig üzerinden yapılıyor. Bu satışların kime, ne zaman, nasıl yapıldığı belli. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8 bin 554, kombine devir de ortalama 6 bin 166. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk ortalama 14 bin 720’dir. Bu koltukların 11 bin 458 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün satışını kendi yaptığı koltuk ayısı 1549’dur. Bu satışlar da Passolig üzerinden yapılıyor, yani her şeyin kaydı var. Son günlerde tartışılan konunun incelemesi için satılan tek bir biletin kaydı var. Tüm bu rakamları söyledikten sonra gelelim konumuza. Kimse kusura bakmasın, bu yapılan dedikodu diyorum. Çünkü bir iddia olsaydı sahibi belgeyle gerekeni yapardı. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum, babamın oğlu olsun, bu konuda yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu da yargıya intikal etmiş vaziyette. Konuyu son derece önemli buluyoruz. Öyle bir duruma düştük ki sanki karaborsanın sorumlusu bizmiş gibi algı yapılmaya çalışıyorlar. Yönetim olarak gerekli araştırmaları yapıyoruz, müracaatları da yaptık. Bu konu konuşuldukça Galatasaray’a daha zarar vermektedir. Göreceksiniz çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek" şeklinde konuştu.

Forma sırt sponsorluğu konusuna da açıklık getiren sarı-kırmızılıların başkanı, "Sözleşmeyi 15 Eylül’de imzaladık. Bu şirket Avrupa’da birçok kulüple de benzer sözleşme imzalayan bir spor dijital haber portalı. Biz sözleşme için TFF’den yazılı onayımızı alarak ilerledik. 17 Eylül’de bir takım iddialar ortay atılınca sözleşmeyi asıya alalım dedik. 30 Eylül’de TFF vermiş olduğu izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Rakiplerimiz bu sponsorluktan gelir etmemizden çok korkmuşlar sabah, akşam açıklama yapıyorlar. Bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan, hesabı sorulmayan sponsorluklarına karşı kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler" dedi.

En büyük hedeflerinden birinin Galatasaray’ı tüm branşlarda sürdürülebilir sportif başarıya ulaşmış en güçlü halde geleceğe bırakmak olduğunu vurgulayan Başkanı Dursun Özbek, "Hiç kimse merak etmesin bu sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanıp, 5. yıldızımızı gururla göğsümüze takacağız" ifadelerini kullandı.