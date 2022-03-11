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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Barcelona maçı yorumu: 'Çok geliştirdik'

#Galatasaray#Domenec Torrent#Avrupa Ligi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları;

Xavi, benim arkadaşım. Birlikte uzun yıllar geçirdik. İstanbul'a onu beklediğimizi söyledim, kucaklaştık ve bu şekilde bitirdik.

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KENDİMİZİ ÇOK GELİŞTİRDİK

Fiziken iyiydik takım olarak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz

ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ MAÇI

Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Avrupa Ligi

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