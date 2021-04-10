Galatasaray'da DeAndre Yedlin şoku! Oyuna devam edemedi

Sarı kırmızılıların Karagümrük'ü ağırladığı mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, maçın 20. dakikasında sakatlık yaşadı.

Bir süre kendini deneyen Yedlin, devam edemeyince 27'de kendini yere bıraktı. Çıkan Yedlin'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.

DeAndre Yedlin'in sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

KIRMIZI KART İSYANI

Yedlin, Karagümrüklü futbolcu Lens'le giriştiği mücadele sonrasında sakatlanırken Galatasaraylılar kırmızı kart bekledi.

Sosyal medyada pozisyonun görüntüsü paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, Lens'in Yedlin'e olan müdahalesinin kırmızı kart olması gerektiğini belirtti.

YEDLIN'DE KIRIK ŞÜPHESİ

Maçın ardından oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Levent Şahin, "Maça baktığımızda 20. dakikada Yedlin'in pozisyonuyla net bir mesaj aldık. Şu anda kendisi hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle." diye konuştu.

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