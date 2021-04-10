MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da DeAndre Yedlin şoku! Oyuna devam edemedi
GeriFutbol Galatasaray'da DeAndre Yedlin şoku! Oyuna devam edemedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da DeAndre Yedlin şoku! Oyuna devam edemedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Müsabaka sonrası oyuncunun sağlık durumu hakkında konuşan Levent Şahin, Yedlin'in ayağında kırık şüphesi olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Sarı kırmızılıların Karagümrük'ü ağırladığı mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, maçın 20. dakikasında sakatlık yaşadı.

Bir süre kendini deneyen Yedlin, devam edemeyince 27'de kendini yere bıraktı. Çıkan Yedlin'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.

DeAndre Yedlin'in sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

KIRMIZI KART İSYANI

Yedlin, Karagümrüklü futbolcu Lens'le giriştiği mücadele sonrasında sakatlanırken Galatasaraylılar kırmızı kart bekledi. 

Sosyal medyada pozisyonun görüntüsü paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, Lens'in Yedlin'e olan müdahalesinin kırmızı kart olması gerektiğini belirtti.

YEDLIN'DE KIRIK ŞÜPHESİ

Maçın ardından oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Levent Şahin, "Maça baktığımızda 20. dakikada Yedlin'in pozisyonuyla net bir mesaj aldık. Şu anda kendisi hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle." diye konuştu.

Galatasarayda DeAndre Yedlin şoku Oyuna devam edemedi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi