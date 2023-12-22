Galatasaray'da Davinson Sanchez, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak mı?

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Galatasaray’da pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Davinson Sanchez’in oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan ve dünkü antrenmana katılmayan Kolombiyalı stoperin bugünkü idmana çıkması bekleniyor. Oynama şansı yüzde 80 olan Davinson’un dönüşüyle birlikte Nelsson’un yeniden yedek soyunması bekleniyor.
ANGELINO'YA 5 BÜYÜK LİGDEN TALİPLER VAR
Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol futbolcu Angelino'nun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağını duyurdu.
Romano, "Angelino, Galatasaray'dan ayrılacağı için yeni seçeneklere bakıyor. 5 büyük ligden talipler var" dedi.
Sarı kırmızılı takımda 19 maçta oynayan Angelino, 1 karşılaşmada daha forma giyerse sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.