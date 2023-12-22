×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Davinson Sanchez#Angelino
Galatasarayda Davinson Sanchez, Fenerbahçeye karşı sahada olacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

Pazar günü Fenerbahçe deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler Davinson Sanchez'de. Kolombiyalı futbolcunun durumu bugün belli olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray’da pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Davinson Sanchez’in oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan ve dünkü antrenmana katılmayan Kolombiyalı stoperin bugünkü idmana çıkması bekleniyor. Oynama şansı yüzde 80 olan Davinson’un dönüşüyle birlikte Nelsson’un yeniden yedek soyunması bekleniyor.

Gözden KaçmasınDev kulüplerden Avrupa Süper Ligi için peş peşe açıklamalar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir de kararını resmen duyurdu...Dev kulüplerden Avrupa Süper Ligi için peş peşe açıklamalar! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir de kararını resmen duyurdu...Haberi görüntüle

ANGELINO'YA 5 BÜYÜK LİGDEN TALİPLER VAR

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol futbolcu Angelino'nun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağını duyurdu.

Romano, "Angelino, Galatasaray'dan ayrılacağı için yeni seçeneklere bakıyor. 5 büyük ligden talipler var" dedi.

Sarı kırmızılı takımda 19 maçta oynayan Angelino, 1 karşılaşmada daha forma giyerse sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Davinson Sanchez#Angelino

BAKMADAN GEÇME!