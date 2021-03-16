Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor! Donk ve Emre Taşdemir...
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunlarının ardından dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan Ryan Donk'un tedavisine devam edildiği, Emre Taşdemir'in ise kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarını sürdürdüğü
belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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