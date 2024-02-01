Galatasaray'da bir sürpriz ayrılık daha! Sacha Boey'in ardından o isim de gidiyor...

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey ile yollarını ayıran ve transferden 30 milyon euroluk bir gelir sağlayan sarı - kırmızılılarda bir ayrılık daha yolda...

Galatasaray'a sezon başında katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Cedric Bakambu ile yollar ayrılmak üzere...

ANLAŞMAYA VARILDI

Şu anda Kongo Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan tecrübeli futbolcuya İspanya La Liga ekibi Real Betis talip olmuştu.

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Foot Mercato'nun haberine göre Betis ile Galatasaray, prensip anlaşmasına vardı. İki kulüp arasında son görüşmelerin gerçekleştiği ve prosedürlerin ardından transferin resmen duyurulacağı kaydedildi. Bakambu için ödenmesi beklenen bonservisin 5 milyon euro olduğu aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi ve 362 dakika süre aldı.