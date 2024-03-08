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Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha!

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#Galatasaray#Süper Lig#Rizespor
Galatasarayda bir sakatlık şoku daha
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 20:29

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşandı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor'u ağırlayan sarı kırmızılılarda bir sakatlık daha yaşandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, henüz 19. dakikada sakatlık geçirdi.

Kaan, müsabakanın 14. dakikasında Akintola'ya kayarak yaptığı müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Galatasaray sağlık ekibinin tedavisinin ardından kendini deneyen Kaan, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Kaan Ayhan, oyuna devam edemezken yerine 23. dakikada Wilfried Zaha dahil oldu.

Kaan Ayhan'ın sağlık durumu, maçın ardından çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Rizespor

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