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GeriFutbol Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz: 'Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için ne gerekiyorsa yapacağız'
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Futbol
Ali Naci Küçük
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz: 'Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için ne gerekiyorsa yapacağız'

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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz: 'Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için ne gerekiyorsa yapacağız'

Galatasaray'’da 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçında hakem Halil Umut Meler’in kararlarına tepki dinmiyor. Sarı kırmızılılarda karşılaşmanın ardından Meler’i sert sözlerle eleştiren ve Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nu istifaya davet eden başkan Mustafa Cengiz dün Riva’da TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir araya gelerek yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Özdemir ile ayrıca görüşen Cengiz’in yaklaşık 1 saat süren zirvede TFF Başkanı ile Ankaragücü maçını konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Galatasaraydan Mostafa Mohamedin kırmızı kartı için resmi başvuru
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı için resmi başvuru!

"Dileğimiz yarışın dostça sürmesi"

Sarı kırmızılı ekibin başkanı toplantının ardından görüşmeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik.”

"İptal için ne gerekiyorsa yapacağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise Mustafa Muhammed’e verilen kırmızı kartın iptali için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Cengiz “Kırmızı kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuracağız. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na da Tahkim Kurulu’na da gideceğiz. Açsınlar görüntüyü, pozisyonu izlesinler. Ankaragücülü futbolcu kendisini Muhammed’in dirseğine doğru atıyor. Objektif, dürüst bir insan o pozisyonu izlesin elini vicdanına koyup karar versin. Biz bu kartın iptali için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Galatasarayda başkan Mustafa Cengiz: Mostafa Mohamedin kırmızı kartının iptali için ne gerekiyorsa yapacağız

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