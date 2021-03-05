Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz: 'Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için ne gerekiyorsa yapacağız'

Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda Özdemir ile ayrıca görüşen Cengiz’in yaklaşık 1 saat süren zirvede TFF Başkanı ile Ankaragücü maçını konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Dileğimiz yarışın dostça sürmesi"

Sarı kırmızılı ekibin başkanı toplantının ardından görüşmeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik.”

"İptal için ne gerekiyorsa yapacağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise Mustafa Muhammed’e verilen kırmızı kartın iptali için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Cengiz “Kırmızı kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuracağız. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na da Tahkim Kurulu’na da gideceğiz. Açsınlar görüntüyü, pozisyonu izlesinler. Ankaragücülü futbolcu kendisini Muhammed’in dirseğine doğru atıyor. Objektif, dürüst bir insan o pozisyonu izlesin elini vicdanına koyup karar versin. Biz bu kartın iptali için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

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