Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi İspanya basınına açıklamalar! Transfer, Domenec Torrent ve eşleşme...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, İspanya basınına konuştu.

İşte Burak Elmas'ın röportajdan öne çıkan açıklamaları;

Stadyum dolu olacak. Tüm biletlerimiz tükendi. Taraftarlarımız bu maçı gerçekten dört gözle bekliyor. Elbette zor bir maç olacak. Barcelona harika bir kulüp ama biz takımımıza inanıyoruz. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız ve çeyrek finale çıkarız.

- Domenect Torrent harika bir çıkarıyor. Guardiola veya Xavi stiline sahip. Uzun yıllar burada olmak istediğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz?

Bir projemiz var ve Domenec de bunun parçası. Güçlü bir ekip kuruyoruz. Dome'nin oyununu beğeniyoruz ve bunun çok uzun vadeli bir proje olmasını umuyoruz.

- Takım şu anda Süper Lig'in orta sıralarında yer alıyor

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Yeni ve genç oyuncularla bir takım kuruyoruz. Uyum sağlamaları ve birlikte oynamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bu takımın önümüzdeki sezon büyümeye devam edecek. Bu sezon ligde pek iyi gitmiyoruz ama önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağımızı umuyoruz.

- Avrupa'da çok iyi gidiyorsunuz. Grupta ilk olarak Marsilya ve Lazio'ya sonra da Barcelona karşı iyi sonuçlar elde ettiniz.

Çünkü Galatasaray, Avrupa'da rekabet etmek için kurulmuş bir kulüp. Uluslararası turnuvalarda oynamak için her zaman daha büyük bir motivasyonu var. Avrupa'da oynadığımız rakipler gol atmaya, hücm oynamaya çalışıyor ama Türkiye'de genelde defansif oluyorlar. Kapalı savunmaları açmak zordur. Takım ve teknik adam, bu tür maçlarla mücadele etmenin yollarını ayırıyor.

- Türkiye'nin en çok gelecek vaat eden oyuncularından Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı?

Tüm oyuncularla 5 yıllık sözleşmemiz var, tüm gençlerimiz böyle imzaladı. Önce kulüpte başarılı olmaları, Galatasaray'ın başarısına katkıda bulunmaları gerekiyor. Sonra ne istediklerini ve piyasanın ne istediğini göreceğiz.

BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI

Dome buraya geldiğinde Barcelona'nın bir kulüpten daha fazlası olduğunu söyledim ama Galatasaray da bir kulüpten daha fazlası. Bir lisemiz ve üniversitemiz var. Galatasaray uzun yıllardır kendini eğitime adamıştı. Biz de başarılı bir spor kulübüyüz. Dolayısıyla bir kulüpten daha fazlasıyız ve aynı zamanda bir kulüp olan Barça ile işbirliği yapabiliriz . Bakın, teknik ekibimiz Barça'ya çok aşina, yani evet, pazarlama, oyun sistemleri, oyuncu değişimi gibi konularda işbirliği yapabiliriz. Tabii ki hala nasıl olduğunu tartışmalıyız, ancak Inaki Pena'dan çok memnunuz. Kulübümüze çok çabuk adapte oldu ve performansı çok istikrarlı. Büyük bir potansiyeli var, burada olduğu için çok mutluyuz ama Galatasaray'da yaptığı onca şeyden sonra Barça'ya döneceğini düşünüyorum.

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BARCELONA'DAN ETKİLENDİM

Laporta çok mütevazi bir başkan, iyi bir insan ve futbol hakkında çok şey biliyor. Ayrıca Barcelona'yı sponsorluklarla olması gereken yere döndürüyor. Aslında onların tecrübelerinden de ders alıyorum çünkü Galatasaray için yeni bir tarih yaratmaya, yeni bir sistem olışturmaya, markayı daha iyi yönetmeye çalışıyoruz. Rövanşta Barcelona'dan etkilendiğim doğrudur. Laporta ve ekibi, diğer gördüklerim...

- Türkiye'deki insanlar Barça'yı nasıl görüyor?

Barcelona burada çok saygı görüyor. Elbette Galatasaray taraftarının Arda Turan'dan dolayı Barcelona ile bir bağı var. Orada oynadı ve halen bizim kaptanımız. Ancak bununla da kalmıyor. Barcelona'da birçok futbol akademisi var ve hatta yeğenim bunlardan birinde. Barcelona okulları, kulübü dünyada daha popüler hale getirmek için yardımcı oluyor.

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