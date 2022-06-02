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Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek projelerini hazırladı! Dört yılda 9 milyar TL’lik gelir bekleniyor

#Galatasaray#Dursun Özbek#Başkanlık Yarışı
Galatasarayda başkan adayı Dursun Özbek projelerini hazırladı Dört yılda 9 milyar TL’lik gelir bekleniyor

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, yarın saat 19.30’da Zorlu Gösteri Merkezi’nde Galatasaray camiası ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün geleceğini güvence altına alacak projelerini açıklayacak. Sportif A.Ş.’de de görev alacak Erden Timur ile birlikte camianın ileri gelenlerinin karşısına çıkacak olan Özbek’in bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış projeleri ile kulübe dört yıl içerisinde 9 milyar TL’lik bir gelir sağlaması bekleniyor.

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Galatasaray Spor Kulübü’nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Galatasaray’ın gelecek 10 yıllarını inşa edeceği vizyon planını aktarmak üzere yarın 19.30’da Zorlu Gösteri Merkezi’nde camiayla bir araya gelecek. Özbek, Erden Timur ile birlikte projeleri kamuoyu ile paylaşacak.

Dört yılda 9 milyar TL’lik gelir bekleniyor

Galatasaray’ın tarihi ve kritik döneminde sorumluluk alarak göreve talip olan Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunlar için çözüm önerilerini hazırladı. Dursun Özbek, Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9 milyar TL’lik gelir sağlamayı hedefliyor.

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‘Sportif başarıları da daha ileri taşıyacağız’

Asıl amaçlarının, mevcut varlıkları günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirmek ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması olduğunu vurgulayan Özbek “Bunu yaparken şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için adayız. Önümüzdeki 10 yılları planlamak ve artarak devam edecek başarılar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İnanıyor ve biliyorum ki sadece ben ve çok değerli ekip arkadaşlarım değil, hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız. Dün ve bugün olduğu gibi gelecek Galatasaray’dır. Çünkü; Galatasaray gelecektir” ifadelerini kullandı.

 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Başkanlık Yarışı

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