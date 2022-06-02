Galatasaray Nef 86-81 Anadolu Efes (Maçın özeti)

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4’üncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efesi 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı.



Sinan Erdem Spor Salonundan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Blackshear, Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.



Müsabakaya Larkin ve Singletonın önderliğinde etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 7 sayı farkla önde geçti: 16-23. Dee Bostun hücumda devreye girmesiyle farkı kapatan ve öne geçen Galatasaray Nefe Micic ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti.



3üncü periyotta vites yükselten ve taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, üçlük çizgisinin gerisinden isabet yüzdesini artırdı ve maçın final periyoduna 2 sayı farkla önde girdi: 66-64.



Karşılaşmanın final periyodunu da hücumda etkili geçiren sarı-kırmızılılar, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2ye getirdi.



3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin beşinci ve son maçı, 4 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efesin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak.

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SALON: Sinan Erdem



HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal



GALATASARAY NEF: Dee Bost 20, Canaan 8, Trimble 7, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş, Blackshear 18, Göksenin Köksal 10



ANADOLU EFES: Larkin 17, Singleton 12, Bryant 13, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 2, Micic 23, Dunston 9



1İNCİ PERİYOT: 16-23



İLK YARI: 42-43