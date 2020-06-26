Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları devam ediyor!
Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam eden idmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.
Son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde durulan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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