Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi Sofiane Feghouli şoku

Camp Nou'da oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren maçta ilk 11'de görev alan Cezayirli oyuncu, rövanş karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle yer almadı.
Bugün kasığından sakatlık geçiren Sofiane Feghouli, bu sebeple kadroda yer almadı.
Galatasaray: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis
Yedekler: Muslera, İsmail, Alpaslan, Mostafa, Erick, Ömer, Moruţan, Kaan, Barış Alper, Emre, Halil
Barcelona: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang