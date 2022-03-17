Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi Sofiane Feghouli şoku

#Galatasaray#Sofiane#Barcelona
Galatasarayda Barcelona maçı öncesi Sofiane Feghouli şoku

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da Feghouli kadroda yer almadı.

Haberin Devamı

Camp Nou'da oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren maçta ilk 11'de görev alan Cezayirli oyuncu, rövanş karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Bugün kasığından sakatlık geçiren Sofiane Feghouli, bu sebeple kadroda yer almadı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Barcelona maçının 11leri belli olduGalatasaray Barcelona maçının 11'leri belli olduHaberi görüntüle

Galatasaray: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Yedekler: Muslera, İsmail, Alpaslan, Mostafa, Erick, Ömer, Moruţan, Kaan, Barış Alper, Emre, Halil

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sofiane#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali