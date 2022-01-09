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Galatasaray'da Arda Turan'dan kilo tepkisi! "Farklı açıdan çekilen fotoğrafın ucuz popülizmi..."

#Arda Turan#Galatasaray#Süper Lig
Galatasarayda Arda Turandan kilo tepkisi Farklı açıdan çekilen fotoğrafın ucuz popülizmi...

Galatasaray'ın Giresunspor'a 1-0 kaybettiği maçta ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada tepki toplayan Arda Turan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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Galatasaray kaptanı Arda Turan, Giresunspor maçında kilo aldığına yönelik çıkan görüntülerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fotoğrafın farklı bir açıdan çekilmesi nedeniyle kilolu göründüğüne vurgu yapan Turan, fedakarlık yaparak sahaya çıktığını ve bundan sonraki süreçte de çok çalışmaya devam edeceğini söyledi.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı;

Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum.

Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, “el freni” olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.

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Galatasarayda Arda Turandan kilo tepkisi Farklı açıdan çekilen fotoğrafın ucuz popülizmi...

Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakârlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir?

Hayır.

Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım.

Ve hiç vazgeçmeyeceğim.

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#Arda Turan#Galatasaray#Süper Lig

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