Galatasaray'da Altay maçında Marcao sakatlandı! Sarı kart ve ceza...

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Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Altay-Galatasaray maçında Marcao sakatlandı.

Brezilyalı futbolcu, mücadelenin 52. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, saha kenarına hakemin önerdiği bölgeden çıkmadığı için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Marcao, ligin 35. haftasında oynanacak Sivasspor maçında sahada olmayacak.

9 DAKİKADA 4 KART

Ayrıca 9 dakikada Galatasaray'dan 4 oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Marcao'nun dışında Pulgar, Van Aanholt ve Omar kart gören isimler oldu.