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Galatasaray'da Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi! Sensibile sonrası büyük harekat...

#Transfer#Galatasaray#Ali Akman
Galatasarayda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi Sensibile sonrası büyük harekat...

Sportif danışman olarak Luis Campos, sportif direktör olarak ise Pasquale Sensibile'yi göreve getiren Galatasaray, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Galatasaray'da, Ali Akman ve Doğan Alemdar isimleri öne çıkıyor.

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Hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu kurtaracak projenin ilk adımları olarak lanse edilen Sarı-Kırmızılı kulüpteki yeni sisteme dair ilk ip uçları ortaya çıktı. Sportif Danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek.

Böylece bu oyuncuları geliştirerek hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, tüm kaos dolu günlere rağmen şimdiden transfer çalışmaları doğrultusunda kolları sıvadı.

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Galatasaray Yönetimi, Campos ve Sensibile'nin scout ekibiyle beraber hazırladığı 40 oyunculuk havuzdan 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklamıştı.

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Fanatik'in haberine göre; Türkiye'de giderek artan yerli oyuncu mecburiyeti sebebiyle, önceliğin Avrupa'da oynayan gurbetçilere verildiği öğrenildi. Gündemde hem tanıdık hem de keşfedilmeyi bekleyen bazı isimler bulunuyor. Yönetimin göreve devam etmesi halinde, yaz döneminde bu transferler için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

DOĞAN ALEMDAR'A TEKLİF HAZIRLIĞI

Kaleci konusunda listenin ilk sırasında, Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan ve müthiş bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Doğan Alemdar var. Fransız kulübü, 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç eldivenden kolay kolay vazgeçecek gibi görünmese de Galatasaray cephesi uygun bir teklif hazırlığı içerisinde.

Galatasarayda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi Sensibile sonrası büyük harekat...

FORVETTE ALİ AKMAN FAVORİ

Forvet adaylarından biri, Bursaspor'dan ayrılıp Frankfurt'a giden ve Nijmegen'e kiralanan Ali Akman. 19 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başladığı öğrenildi.

Watford'un 19 yaşındaki 1.96'lık kule santrforu Tiago Çukur da yakından takip ediliyor. U21 Türk Milli Takımı'nın formasını da giyen genç golcünün, İngiliz kulübündeki sözleşme opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusu, transfer sürecini doğrudan etkileyecek.

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#Transfer#Galatasaray#Ali Akman

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