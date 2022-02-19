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Galatasaray'da Torrent rahat nefes alacak! Omar Elabdellaoui ve Erick Pulgar kararı...

#Galatasaray#Domenec Torrent#Göztepe
Galatasarayda Torrent rahat nefes alacak Omar Elabdellaoui ve Erick Pulgar kararı...
Ali Naci Küçük

Domenec Torrent, kafasındaki 11’i Göztepe maçında sahaya sürebilecek. İspanyol teknik adam, memnun olmamasına rağmen çeşitli gerekçelerle oynatmak zorunda kaldığı futbolcuları Göztepe deplasmanında kızağa çekecek. Ara transferde alınan Pulgar ve lisansı yeniden çıkarılan Omar’ın yanı sıra Ömer Bayram da ilk 11’de görev alacak.

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G.Saray’a, birçok oyuncunun formsuz olduğu dönemde gelen, ancak ara transferde kadroya katılan isimlerin adaptasyon ve fiziksel açıdan hazır olmamaları nedeniyle takımda fazla değişiklik yapamayan teknik direktör Domenec Torrent, kafasındaki 11’i nihayet sahaya sürebilecek. İspanyol çalıştırıcı, pazartesi günü oynayacakları Göztepe maçında en az 3 değişiklik yapacak.

Van Aanholt kredisini tüketti

1- Son maçlarda özellikle savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken ve Galatasaray’ın ‘zayıf karnı’ haline gelen sol bek Patrick Van Aanholt kızağa çekilecek. Galatasaray’ın puan kaybettiği Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarında yenilen gollerde hatalar yapan Hollandalı sol bekin yerine Ömer Bayram ilk 11’de sahaya çıkacak. Domenec Torrent’in Ömer tercihinde, ilk 11’de 3 yerli oyuncu oynatma mecburiyetinin bulunması da önemli rol oynadı.

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Ve sahne sonunda Pulgar’ın

2- Torrent’e yönelik eleştirilerin başında, ara transferde kadroya katılan Erick Pulgar’ı yedek bırakması geliyordu. Alanya deplasmanında 8, Kayseri maçında 10 dakika forma giyebilen Şilili orta saha oyuncusu, Göztepe karşısında ilk 11’de oynayacak. Pulgar’ın 11’e girmesiyle birlikte son haftaların en çok tartışılan isimlerinden Taylan Antalyalı kulübeye gönderilecek. Torrent’in ayrıca Feghouli’nin yerine Cicaldau’ya görev vermesi bekleniyor.

Sağ bekte forma yüzde 90 Omar’da

3- Sağ bek oyuncularından Sacha Boey’in özellikle performansından hiç memnun olmayan Torrent’in ısrarlı talepleri sonucu yönetim, Mbaye Diagne’nin sözleşmesini dondurup, Omar’a lisans çıkarmıştı. Geçirdiği kaza nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalan Norveçli sağ bekin antrenmanlardaki performansını beğenen İspanyol teknik adam, Göztepe karşısında bu oyuncuya şans vermek istiyor. Torrent son anda karar değiştirmezse Omar, 14 ay sonra ilk 11’de forma giyecek.

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TORRENT’iN BABEL ISRARININ GEREKÇESi GOMiS

G.Saray’da son dönemin en çok merak edilen konulardan biri, teknik direktör Domenec Torrent’in Ryan Babel’i ilk 11’de oynatmasıydı. İspanyol çalıştırıcının konuyla ilgili sorulara, “Babel’in boyu uzun ve hava toplarında etkili olduğu için tercih ediyorum. Bu özellikleri sayesinde santrforumuz Gomis’e top indirip gol pozisyonu hazırlayacağını düşünüyorum” cevabını verdiği öğrenildi.

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TORRENT'İN 11'İ: PENA · OMAR · MARCAO · NELSSON · ÖMER · PULGAR · BERKAN · CiCALDAU · BABEL · KEREM · GOMiS

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Göztepe

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