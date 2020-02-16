Galatasaray'da Adem Büyük tehlikesi! Terim uyardı...
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Adem Büyük, Yeni Malatyaspor maçına da ilk 11'de başlayacak. Deneyimli oyuncu, eski takımına oynayacağı maçta kart görmesi durumunda Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolcu Adem Büyük.
Son haftalarda attığı gollerle sarı kırmızılı ekibi sırtlayan Adem Büyük, bugün oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.
Teknik direktör Fatih Terim, eski takımına karşı oynayacak öğrencisinden dikkatli olmasını istedi.
MARIANO CEZALI, FALCAO VE SARACCHI BELİRSİZ
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano, maçta forma giyemeyecek.
Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.
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