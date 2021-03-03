Son Dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan canlı yayında sert tepki! 'Adalet istiyoruz'
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, karşılaşma sonrasında hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;
Neler olduğunu tüm Türkiye, çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsunuz Trabzonspor başkanı isyan ediyor, verilmeyen penaltı. Ama VAR’da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır, VAR’a kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem
BÖYLE Mİ DURDURMAK İSTİYORSUNUZ
Dün akşam Malatya’da bir maç oynanıyor. Malatya başkanı çıkıp isyan ediyor. Sahada hakem göremedim, hakem var mıydı, yok muydu, kendi kendimize mi oynadık diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz. Mohamed’i böyle mi durdurmak istiyorsunuz
KİMSE KONUŞAMIYOR
Demek ki bugünkü planlarını bozamadık, olmuyor. Adalet istiyoruz adalet. Futbolda adalet kalmadı, yeter artık. Yeter buramıza geldi. Nedir bu be. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp neden buralara geliyoruz. Neden kar, kış demeden çalışıyoruz. Neden milyon Dolar’ları sokaklara döküyoruz. Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Konuştun mu cezayı basıyorlar
PENALTININ BABASIDIR
Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz.
BENİ MEN ETSİNLER
Beni men etsinler, ben de bırakayım bu mesleği. Nedir bu ya? Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi?