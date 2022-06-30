Galatasaray'da 6 isim için ayrılık vakti! Yabancı kontenjanı...

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Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan ve Galatasaray’da, yeni isimlere yer açmak adına düğmeye basıldı. Jason Denayer ve Ola Solbakken ile görüşüp el sıkışan Cimbom’un öncelikli hedefi yabancı kontenjanı sorununu ortadan kaldırmak. Şu anda sarı kırmızılılarda kontratlı 13 yabancı futbolcu yer alıyor.

Kadrosunda Muslera, Boey, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Luyindama, Cicaldau, Morutan, Diagne, Muhammed, Gomis ve Sekidika bulunan Galatasaray 3 orta saha, bir santrfor, bir kanat forvet ve bir de stoper başta olmak üzere 7 yabancı daha alacak. Bu isimlere yer açılması, transferlerine mani olmaması adına Galatasaray kadrosunda ciddi bir tasfiye olacak.

Olimpiu Morutan daha gelişmesi için kiralanacak

Beklentileri karşılayamayan Sacha Boey ile yollar ayrılacak. Bonservisine 1 milyon 150 bin Euro verilen ve yıllık 480 bin Euro alan Boey, Galatasaray’ın en kolay veda edebileceği isim. İki senedir kiralanan ve geride kalan sezonda Eyüpspor’da da dikkat çeken bir oyun ortaya koyamayan Jesse Sekidika ile de yollar ayrılacak. İki yıl daha kontratı bulunan Nijeryalı oyuncunun yıllık ücreti 250 bin Euro. Yine performansı ile hayal kırıklığı yaratan Olimpiu Morutan da gelişmesi ve düzenli olarak forma giymesi adına başka takıma kiralanacak. Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve sarı kırmızılılarla 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan beklenti büyük.

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Aslan'ı en çok zorlayacak isimler Luyindama ve Diagne olacak

Sarı kırmızılılarda Christian Luyindama ile Mbaye Diagne de kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında. Ancak bu ikili ile ayrılığın diğer futbolculardan daha zor olması bekleniyor. 1 sezon daha sözleşmesi bulunun Diagne bu yıl da kalırsa 2.4 milyon Euro garanti ücret alacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al-Tawoon da geçiren Luyindama’nın ise yıllık 1 milyon 50 bin Euro’dan 2 senelik daha kontratı bulunuyor. Sarı kırmızılıların bonservislerine toplamda 18 milyon Euro ödediği bu ikilinin kulübe yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro. Ancak yönetim minimum zararla da olsa Luyindama ve Diagne’nin kontratından çıkmayı hedefliyor.

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Yönetim Marcao'nun satışından ciddi bir gelir bekliyor

Sarı kırmızılılarda vedalaşılacaklar listesinde yer alan bir diğer isim ise Marcao. Ancak Brezilyalı stoperin durumu diğer oyunculardan farklı. Ne performans ne de ücret olarak sıkıntı yaratmayan Sambacı, geride kalan sezonda sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekerken özellikle İspanyol ekibi Sevilla, Marcao ile yakından ilgileniyor. Galatasaray yönetimi de hem kontenjanda yer açmak hem de önemli bir bonservis geliri elde etmek için hedeflenen rakamın gelmesi durumunda bu oyuncunun satışına onay vermeye hazır. Bu arada G.Saray’da yolların ayrılmasının planlandığı 6 futbolcunun kulübe maliyeti ise tam 6 milyon 80 bin Euro.

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MARCAO

·Bonservis 4 milyon Euro

·2022-23 ücret 1.3 milyon Euro

2021-22 performansı

·Maç 38

·Gol 1

·Asist -

MORUTAN

· Bonservis 3.5 milyon Euro

· 2022-23 ücret 600 bin Euro

· Sözleşme bitiş 30 Haziran 2026

2021-22 performansı

· Maç 33

· Gol 3

· Asist 5

DIAGNE

·Bonservis 10 milyon Euro

·2022-23 ücret 2.4 milyon Euro

·Sözleşme bitiş 30 Haziran 2023

2021-22 performansı

·Maç 22

·Gol 4

·Asist 2

LUYINDAMA

·Bonservis 8 milyon Euro*

·2022-23 ücret 1 milyon 50 bin Euro

·Sözleşme bitiş 30 Haziran 2024

2021-22 performansı

·Maç 18

·Gol 1

·Asist -

BOEY

·Bonservis 1 milyon 150 Euro

·2022-23 ücret 480 bin Euro

·Sözleşme bitiş 30 Haziran 2025

2021-22 performansı

·Maç 19

·Gol 1

·Asist -

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SEKIDIKA

·Bonservis -

·2022-23 ücret 250 bin Euro

·Sözleşme bitiş 30 Haziran 2024

2021-22 performansı

·Maç 3*

·Gol -

·Asist - ·