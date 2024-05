Galatasaray'da 3. Dursun Özbek dönemi!

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü’nde başkanlık görevine Dursun Özbek seçildi... Dün Galatasaray Lisesi’nde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul’a katılan 4 bin 415 üyenin 3 bin 343’ünün oyunu alan Özbek, üst üste 2. olmak üzere 3. kez bu kez bu göreve getirildi. Seçimde diğer aday Süheyl Batum ise 955 oy topladı. 2015 ve 2022’nin ardından 2024’teki seçimden de zaferle çıkan Dursun Özbek, başkanlık görevine 2 yıl daha devam edecek.. Sakin ve centilmence geçen seçimin galibi, 14. sandık sonunda belli oldu. 14. sandıkta toplam oy sayısını 2 bin 173’e çıkaran Özbek, bitime 6 sandık kala başkan seçilmeyi garantiledi.

ASIL KUTLAMALAR KONYA’DA OLACAK

Başkan Dursun Özbek, yaptığı teşekkür konuşmasında “Bundan sonra verdiğimiz hizmetin daha üstünde bir hizmet vereceğimize söz veriyorum” ifadesini kullanırken, sözlerine şöyle devam etti: “Bu seçimlerin kaybı olmaz. Seçilen her yönetim G.Saray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Biz camiayı mutlu ettik ki böyle bir oy miktarı oldu. İnşallah bu sevgi iklimi devam eder. Böyle devam ederse G.Saray’ın bileğini kimse bükemez. Yarın (bugün) çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız Konya’da olacak. İnşallah 24. şampiyonluğumuz alacağız. Futbolcularla konuştum. Her zaman G.Saray’a yakışır şekilde mücadele edeceklerinin sözlerini verdiler.

BATUM: ŞÖLEN HAVASINDA BİR SEÇİM OLDU

G.Saray’ın demokrasisine yakışan bir seçim yapıldı. G.Saray’ın değerleri vardır. Bu değerleri her zaman korumuştur. Onun da etkisiyle başarı çizgisini her zaman yukarı çekmiştir. G.Saray’ın büyüklüğü, değerleri her şeyin üzerindedir. G.Saray bir bütündür. Seçimlerle bölünmez. Süheyl de benim kardeşimdir. Bu seçimin kazananı Galatasaray olmuştur.”

Süheyl Batum da “Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, başka kurumun başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz” diye konuştu.

iŞTE G.SARAY’IN YENi YÖNETiMi

BAŞKAN:

· Dursun Aydın Özbek

YÖNETiM (ASiL):

· Metin Öztürk

· Niyazi Yelkencioğlu

· B. İsmail Bahçetepe

· Sedat Artukoğlu

· Eray Yazgan

· Can Natan

· Mehmet S. Cibara

· Ali Yüce

· İbrahim Hatipoğlu

· Fatih Demircan

YÖNETiM (YEDEK):

· Ozan Bingöl Yurtsever

· Timur Kuban

· Emir Aral

· Tanur Lara Yılmaz

· Ece Bora