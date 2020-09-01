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GeriFutbol Galatasaray'da 2020-21 sezonu için VIP koltuk satışı başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da 2020-21 sezonu için VIP koltuk satışı başladı!

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Galatasaray'da 2020-21 sezonu için VIP koltuk satışı başladı!
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Galatasaray'da 2020-2021 futbol sezonu için Türk Telekom Stadı VIP koltuk satışına başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig maçları için ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceğini bildirmesinin ardından, VIP koltuk sahiplerinin sınırlı sayıdaki yeni sezon kombinelerini geçen yılki fiyatlardan temin etme imkanına sahip olacağı belirtildi.

Galatasaray'ın gündemine gelen isim Halil AkbunarSarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemindeki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktarıyor.
daha fazla video için

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesi yapılmayacak olup, bu çetin yolculukta takımının yanında yer alacak şanlı Galatasaray taraftarları, şüphesiz pandeminin açtığı derin yaralara merhem olacak, elini taşın altına koyarak tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir misyon üstlenecek, büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bu misyonu üstlenmek isteyen taraftarlarımızın oturma düzenleri, yetkili merciler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecektir. Herhangi bir sebep ile VIP kombine yeri değişen veya koltuğunu satın alamayan taraftarlarımız, 2019-2020 futbol sezonundaki kombine yerlerini, 2021-2022 futbol sezonu için yenileme hakkına sahip olacaktır."

Taraftarlar, 17 Eylül Perşembe gününe kadar VIP koltukları satın alabilecek.

Galatasarayda 2020-21 sezonu için VIP koltuk satışı başladı

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