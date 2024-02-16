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Galatasaray'a yeni transfer Serge Aurier'den kötü haber! Sakatlık...

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#GALATASARAY#Serge Aurier#Sakatlık
Galatasaraya yeni transfer Serge Aurierden kötü haber Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 09:49

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kapmıştı. Sarı - kırmızılılarda yeni trnasfer Serge Aurier, müsabaka kadrosunda yer almamış ve mücadeleyi tribünden takip etmişti. Kulüpten yapılan açıklamada Fildişili futbolcunun sakatlandığı belirtildi. İşte detaylar...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile kozlarını paylaşmıştı. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle sarı - kırmızılılar olmuştu. Rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Serge Aurier, müsabakayı tribünden takip etmişti.

Galatasaraya yeni transfer Serge Aurierden kötü haber Sakatlık...

Rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koyan sarı - kırmızılılarda yeni transfer Serge Aurier'in sakatlandığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan bildiride, "Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili’nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye’ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Galatasaray, Serge Aurier'i Nottingham Forest'tan kadrosuna katmıştı.

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#GALATASARAY#Serge Aurier#Sakatlık

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