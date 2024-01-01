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Galatasaray'a sürpriz teklif! Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği Renato Sanches, onay gelirse imzaya hazır...

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#Transfer#Renato Sanches#Galatasaray
Galatasaraya sürpriz teklif Jose Mourinhonun üstünü çizdiği Renato Sanches, onay gelirse imzaya hazır...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 08:54

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'yi takibini sürdüren ve yeni bir galibiyet serisi hedefleyen Galatasaray'da transfer için de çalışmalar devam ediyor. PSG’nin Roma’da kiralık oynayan futbolcusu Renato Sanches, Galatasaray'a önerildi. İtalyan ekibinden ayrılma kararı alan ve PSG’ye dönmesi mümkün görünmeyen Renato Sanches, sarı - kırmızılılara gündemine geldi.

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Orta sahada Lucas Torreira’nın yanında oynayabilecek kaliteli bir futbolcu arayan Galatasaray’a Roma’da forma giyen Renato Sanches’in teklif edildiği ileri sürüldü.

AYRILMA KARARI ALDI

Galatasaraya sürpriz teklif Jose Mourinhonun üstünü çizdiği Renato Sanches, onay gelirse imzaya hazır...

İtalyan gazeteci Nicolo Schiara’nın haberine göre; bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) olan Portekizli futbolcu, kiralık geldiği Roma’da forma şansı bulamadığı için ara transfer döneminde ayrılma kararı aldı.

GALATASARAY'DAN CEVAP BEKLİYOR

Galatasaraya sürpriz teklif Jose Mourinhonun üstünü çizdiği Renato Sanches, onay gelirse imzaya hazır...

Renato PSG’ye dönüp, kariyerini orada devam ettirmeyi planlıyor ancak Fransız kulübünün teknik patronu Luis Enrique’nin kadro planlamasında olmadığı için böyle bir durum mümkün görünmüyor. Menajerlerin kulüp aradığı 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a önerildiği ve cevap beklendiği belirtildi.

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Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma’da bu sezon 5 İtalya Serie A ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

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#Transfer#Renato Sanches#Galatasaray

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