Galatasaray'a sürpriz teklif! Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği Renato Sanches, onay gelirse imzaya hazır...

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Orta sahada Lucas Torreira’nın yanında oynayabilecek kaliteli bir futbolcu arayan Galatasaray’a Roma’da forma giyen Renato Sanches’in teklif edildiği ileri sürüldü.

AYRILMA KARARI ALDI





İtalyan gazeteci Nicolo Schiara’nın haberine göre; bonservisi Paris Saint-Germain’de (PSG) olan Portekizli futbolcu, kiralık geldiği Roma’da forma şansı bulamadığı için ara transfer döneminde ayrılma kararı aldı.

GALATASARAY'DAN CEVAP BEKLİYOR





Renato PSG’ye dönüp, kariyerini orada devam ettirmeyi planlıyor ancak Fransız kulübünün teknik patronu Luis Enrique’nin kadro planlamasında olmadığı için böyle bir durum mümkün görünmüyor. Menajerlerin kulüp aradığı 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a önerildiği ve cevap beklendiği belirtildi.

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Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma’da bu sezon 5 İtalya Serie A ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.