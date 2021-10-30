Galatasaray'a Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber! Kiralanmışlardı ancak...

Haberin Devamı

Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber... Galatasaray'ın satıp bonservis geliri sağlamayı hedeflediği iki oyuncusu Ozornwafor ve Sekidika, kiralık gittikleri Belçika'da hiç oynayamadılar.

Galatasaray sezon başında yabancı kontenjanını boşaltma adına Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye; Jesse Sekidika'yı ise Leuven'e kiraladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; iki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü.

2.5 sene önce sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nijeryalı defans oyuncusu Ozornwafor, 2019- 20 sezonunda da Almeira'ya kiralanmış ve sadece 5 karşılaşmada görev yapmıştı.

Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan alınan ve Konyaspor macerası sonrası Leuven'e kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika'nın ise Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.