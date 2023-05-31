Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi için 42 milyon Euro'luk sol bek! Devler Ligi gruplarına kalmak için kesenin ağzı açılacak

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek bitime iki hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk sonrası Devler Ligi gruplarına katılabilmenin hesaplarını yapmaya başlayan sarı kırmızılılar, oynanacak ön elemeler öncesi takıma önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

KURA ÇEKİMİ 21 HAZİRAN'DA

Ülkemizi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonuna 2. ön eleme turundan başlayacak.

Sarı kırmızılıların bu turdaki rakibi, 21 Haziran'daki kura çekiminde belli olacak. Galatasaray, ilk maçını 25-26 Temmuz, rövanşı 1-2 Ağustos tarihleri arasında oynayacak.

Sarı kırmızılıların gruplara kalması adına önce 3. Tur'u, ardından da Play-Off'taki rakiplerini geçmesi gerekiyor.

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GALATASARAY’IN ŞAMPiYONLAR LiGi ELEME TURUNDAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

· Farul Romanya

· Olimpija Slovenya

· Maccabi Haifa İsrail

· Hacken İsveç

· Karabağ Azerbaycan

· Ferencvaros Macaristan

· Rakow Polonya

· Astana Kazakistan

· S.Bratislava Slovakya

· BATE Belarus

· Sheriff Moldova

· Zalgiris Litvanya

Şampiyonlar Ligi takvimi

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme

11-12 Temmuz | 18-19 Temmuz

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

25-26 Temmuz | 1-2 Ağustos

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

8-9 Ağustos | 15 Ağustos

Şampiyonlar Ligi Play-off

22-23 Ağustos | 29-30 Ağustos

GRUPLARA KALIRSA ÇILGIN GELİR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını geçmeyi başarıp Devler Ligi'nde gruplara kalması durumunda çılgın bir gelirin sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer aldığı için 15 milyon 640 bin Euro'yu kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde 2 milyon 800 bin Euro alacak olan Galatasaray, beraberlik durumunda 930 bin Euro'luk gelirin sahibi olacak.

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GALATASARAY'DAN SOL BEK BOMBASI!

Fanatik'in haberine göre; Devler Ligi gruplarına kalmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Leipzig'in 26 yaşındaki İspanyol sol beki Angelino ile ilgileniyor.

Bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyen ve 9 asiste imza atan Angelino için sarı kırmızılı takımın Alman kulübü ile yakın zamanda görüşmelere başlaması bekleniyor.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Galatasaray, Angelino transferini kiralık satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek istiyor. Sarı kırmızılı takımın transfer komitesi bu transfer için en az 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumdu.

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42 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ!

2013 yılında Deportivo alt yapısından Manchester City'ye 4.5 milyon Euro'ya transfer olan Angelino; New York City, Girona, Mallarco, Nac Breda takımlarında kiralık olarak forma giydi. İspanyol futbolcu 2018 yılında PSV Eindhoven'a 5.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

LEİPZİG, 18 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATTI

2018-2019 sezonunda PSV Eindhoven'da 43 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 12 asistlik performansından sonra 12 milyon Euro'ya Manchester City'ye geri döndü. City'de yarım sezon forma giyen Angelino daha sonra Leipzig'e kiralandı. 1 sezon sonra Alman ekibi Leipzig, 18 milyon Euro'ya sol bek oyuncusunu bonservisiyle kadrosun kattı.

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İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

İki sezon boyunca istikrarlı bir şekilde Leipzig forması giyen 26 yaşındaki İspanyol sol bek bu sezon kiralık olarak bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giydi. Angelino toplamda 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.