Galatasaray'a Ryan Fraser'dan transfer müjdesi! Teknik direktörü açıkladı...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Fatih Terim ve taraftarın gözbebeği Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması adına yapılan girişimlerin çıkmaza girmesi nedeniyle sol kanat takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer için rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Bournemouth'ta forma giyen Ryan Fraser için girişimlere başladı. Menajeri Jon McLeish'ın görevine son veren Fraser'ın transferi için, babası Greame ile iletişime geçildi. İskoç futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bournemouth Teknik Direktörü Eddie Howe, müjdeli haberi duyurdu.

TEKNİK DİREKTÖR HOWE AÇIKLADI

Howe, 30 Haziran'da sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki yıldızın sözleşme uzatmaya yanaşmadığını ve sezonun kalan 9 haftasında forma giymek istemediğini açıkladı. İngiliz Teknik Direktör, takımın Premier Lig'de kalması adına savaşacak ve buna odaklanacak oyuncularla yola devam etmek istediğinin de altını çizdi.

Premier Lig'de 29 haftada 7 galibiyet 6 beraberlik alarak 27 puan toplayan Bournemouth, 18. sırada yer alıyor. Bu sezon 32 karşılaşmada 1 gol 4 asist kaydeden Ryan Fraser ile ilgilenen kulüpler arasında İngiliz devi Arsenal da bulunuyor. (Fotomaç)