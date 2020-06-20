Galatasaray'da Fatih Terim ve Muslera'dan Okan Kocuk'a destek: 'Güvenimiz tam'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Çaykur Rizespor maçında oyuna girdikten sonra bir de penaltı kurtarmasına rağmen Galatasaray’ın sahadan 2-0 mağlup ayrılmasına engel olamayan Okan Kocuk ile önce teknik direktör Fatih Terim sonra Muslera özel bir görüşmeye imza attı.

Terim’in Galatasaray’ın şampiyonluk hedefinde büyük önem taşıyan Gaziantep FK maçında kaleyi koruyacak olan Okan’a şunları söylediği öğrenildi:

POTANSİYELİNİN FARKINDAYIM

Rize maçında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptın! Penaltıyı da kurtardın. Sana bu süreçte güvenim tam. Senin Galatasaray kalesini kaldıracak potansiyel ve güçte olduğuna eminim. Aksini düşünsem seni bu takıma istemezdim. Çık ve kalan 7 haftada Galatasaray kalesinin emin ellerde olduğunu herkese göster.” Bu arada Okan’ın performansına göre kaleci transferi de şekillenecek.