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Galatasaray'a Morutan şoku! Gigi Becali’nin kulübü, sarı kırmızılılardan 1 milyon Euro istiyor

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#Galatasaray#Morutan#FCSB
Galatasaraya Morutan şoku Gigi Becali’nin kulübü, sarı kırmızılılardan 1 milyon Euro istiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

Eski kulübü FCSB, oyuncunun sözleşmesindeki bir maddeyi gerekçe gösterip FIFA’ya şikayet etti. FCSB, Olimpiu Morutan’ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması halinde 1 milyon Euro bonus ödeneceğine dair bir madde olduğunu belirtip, Galatasaray’a başvurdu. Sarı kırmızılılar, “Biz gruplara kalmadan önce oyuncuyu sattık” diyerek olumsuz yanıt verdi. Rumen kulübü bunun üzerine FiFA’ya gitti.

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Galatasaray’ın Ağustos 2021 de 4.1 milyon Euro’ya Rumen kulübü FCSB’den transfer ettiği ancak fazla verim alamadığı ve bu sezon başında Ankaragücü’ne sattığı Olimpiu Morutan’la ilgili başı dertte... Rumen basınına göre FCSB, sarı kırmızılı kulübü FİFA’ya şikayet etti. FCSB’nin iddiasına göre Morutan’ın sözleşmesinde ‘Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa FCSB 1 milyon Euro alır’ maddesi bulunmasına rağmen bu para ödemedi.

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GRUPLARA KALMADAN ÖNCE A.GÜCÜ’NE SATTIK

Sarı kırmızılılardan ret yanıtı gelince FCSB konuyu FİFA’ya taşıdı. Galatasaray Kulübü’nün yaptığı savunmada ise Olimpiu Morutan’ın gruplara kalmadan önce Ankaragücü’ne satıldığı dile getirildi. Nitekim Morutan 20 Ağustos’ta satılırken Galatasaray 29 Ağustos’ta grupları garantiledi. Üstelik Rumen oyuncu bu sezon ön eleme maçlarında kadrolara alınmadı. Bununla beraber FCSB Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada FIFA’nın kendileri lehine karar vereceğinden emin olduğunu dile getirdi.

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#Galatasaray#Morutan#FCSB

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