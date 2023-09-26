Galatasaray'a Morutan şoku! Gigi Becali’nin kulübü, sarı kırmızılılardan 1 milyon Euro istiyor

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Galatasaray’ın Ağustos 2021 de 4.1 milyon Euro’ya Rumen kulübü FCSB’den transfer ettiği ancak fazla verim alamadığı ve bu sezon başında Ankaragücü’ne sattığı Olimpiu Morutan’la ilgili başı dertte... Rumen basınına göre FCSB, sarı kırmızılı kulübü FİFA’ya şikayet etti. FCSB’nin iddiasına göre Morutan’ın sözleşmesinde ‘Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa FCSB 1 milyon Euro alır’ maddesi bulunmasına rağmen bu para ödemedi.

Galatasaray maçı öncesi Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında yarın konuk edecek olan İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı.

GRUPLARA KALMADAN ÖNCE A.GÜCÜ’NE SATTIK

Sarı kırmızılılardan ret yanıtı gelince FCSB konuyu FİFA’ya taşıdı. Galatasaray Kulübü’nün yaptığı savunmada ise Olimpiu Morutan’ın gruplara kalmadan önce Ankaragücü’ne satıldığı dile getirildi. Nitekim Morutan 20 Ağustos’ta satılırken Galatasaray 29 Ağustos’ta grupları garantiledi. Üstelik Rumen oyuncu bu sezon ön eleme maçlarında kadrolara alınmadı. Bununla beraber FCSB Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada FIFA’nın kendileri lehine karar vereceğinden emin olduğunu dile getirdi.

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