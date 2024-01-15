Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber! Kritik maçta oynaması 'mucize' gibi...

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle başrol oynayan Mauro Icardi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanmış ve tedavisine başlanmıştı. Aynı zamanda ayağında da bir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldızın bir süre dinlendirileceği açıklanmıştı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Galatasaraylı taraftarlar; yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğini merakla beklerken, yakın zamanda oynanacak olan Trabzonspor maçına yetişip yetişmeyeceğini araştırıyordu.

KAYSERİ VE ÜMRANİYE'YE KARŞI YOK

Ağrıları devam eden Mauro Icardi'nin Kayserispor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMASI 'MUCİZE'

Ayrıca golcü futbolcunun, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak olan kritik müsabakada da forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.